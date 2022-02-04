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IVI объявил шорт-лист участников питчинга для начинающих сценаристов

Автор: Виолетта Палий

4 февраля 2022

Всего отобраны семь проектов

Онлайн-кинотеатр IVI подвел предварительные итоги питчинга сценаристов и сформировал шорт-лист из семи сценариев, которые поборются за запуск своего проекта в разработку на IVI Originals. В шорт-лист вошли:

• «Нет сигнала» (Алексей Понедельченко, Новосибирск)
• «Шансон особой тяжести» (Евгений Черняков, Москва)
• «Список девушек, с которыми почти получилось» (Святослав Святин, Домодедово)
• «Восемь частей Анастасии» (Анна Кривоносенко, Санкт-Петербург)
• «Москва 2038» (Михаил Лобода, Москва)
• «Тёмные углы» (Андрей Зотов, Магадан)
• «Господи, как я хочу быть знаменитым» (Алексей Карпов, Москва)

Авторы заявок из шорт-листа приглашаются на питч, где они смогут презентовать свои проекты и получить комментарий от представителей IVI Originals и партнеров — компаний «Среда», Star Media, Hype Film, ZoomProduction, INEYProduction, а также шоураннеров и сценаристов Андрея Золотарева, Алексея Казакова и других. Имя победителя будет объявлено после презентации работ.

Большинство сценариев пришло из Москвы и Московской области, второе место занял Санкт-Петербург. Сценарии приходили из Владивостока, Сочи и Калининграда. Также работы присылали из городов других стран, например, из Праги, Киева и Минска.

Вадим Соколовский, директор IVI Originals: «Мы получили много работ про бандитов и полицию, разводы и любовные истории. Неожиданным для нас стало обилие сценариев про загробную жизнь, небесную канцелярию, а также различных антиутопий про тёмное будущее. Один из таких проектов даже попал в шорт-лист. Ну а тем, кому предстоит выдержать очный питчинг, мы желаем удачи!»

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