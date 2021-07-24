Французский прокат рухнул после введения новых ограничений

Во Франции с 21 июля были введены новые ограничительные меры при посещении кинотеатров: теперь поход в кино возможен только при наличии так называемого "паспорта здоровья" — электронного сертификата установленного образца, подтверждающего прохождение вакцинации или недавний негативный тест на коронавирус. Если в России власти решили начать использование подобных документов с ресторанов, то во Франции - с кинотеатров. Результат везде получился примерно одинаковым.

В день вступления ограничений в силу посещаемость кинотеатров упала на 60%. Применительно к лидировавшему до этого ФОРСАЖУ 9 посещаемость обвалилась на 90%. Недавние фавориты Каннского кинофестиваля АННЕТТ, ИСКУШЕНИЕ и ТИТАН понесли урон в 80%, 70% и 30% соответственно. При этом новый закон позволяет избегать использования "паспортов здоровья", если число зрителей в зале не превышает 50 человек. Для небольших региональных площадок такое послабление еще может смягчить удар, но многозальные мультиплексы в крупных городах почувствовали потери в полной мере.

«Это драматическая ситуация, — говорит Эрик Марти из comScore France. — Во вторник на превью-показы нового фильма Александра Астье Kaamelott - Premier volet было продано 320 тысяч билетов, а на следующий день на все фильмы французского кинопроката — только 280 тысяч».

С 1 августа "паспорт здоровья" также будет обязательным в кафе, магазинах, ресторанах, а также в поездах, самолетах и ряде ​​других мест. При этом доля вакцинированных французов составляет 43,8%, а среди молодежи — наиболее активных постителей кинотеатров — и того меньше. Французские показчики опасаются, что сложившаяся ситуация станет стимулом для дистрибуторов в очередной раз перенести ближайшие релизы своих проектов.

Франция является первой страной в Евросоюзе, которая потребовала наличие "паспортов здоровья" в общественных местах, но ожидается, что другие страны последуют ее примеру. Италия, где в начале сентября будет проходить Венецианский кинофестиваль, только что объявила, что с 6 августа также будет вводить подобные ограничения для посещения большинства общественных мест. В Великобритании подтверждение вакцинации также будет требоваться в ночных клубах и других местах с большим скоплением людей с конца сентября.

Абсолютно противоположно выглядит ситуация в Швеции, где местные власти продолжают свою изначально выбранную политику минимального вмешательства в борьбу с распространением коронавируса. В отличие от европейских соседей, Швеция принимает туристов, компании и школы (до начала каникул) работали практически без ограничений. А обязательного требования по ношению масок в общественных местах не только не существует, но шведские чиновники Министерства здравоохранения даже их не рекомендуют. Каковы же результаты такой политики? По данным исследовательской организации Found of Economic Education, 7-дневный скользящий средний показатель смертности от COVID-19 в стране в середине июлю был на нуле.

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24.07.2021 Автор: Семен Брожитов

Источник: Variety, FEE