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До конца года «КАРО» откроет четыре мультиплекса 

Автор: Виолетта Палий

29 декабря 2021

Еще два кинотеатра начнут работу в январе 2022-го

В конце декабря 2021 года в районных центрах «Место встречи» откроются кинотеатры сети «КАРО». На новогодние праздники гости районных центров смогут посетить «КАРО 4 Высота», «КАРО 4 Нева», «КАРО 5 Марс» и «КАРО 5 Рассвет». Цифра внутри названия говорит о количестве залов в каждом из кинотеатров сети.

График открытия кинотеатров: 
• «КАРО 4 Нева» — 30 декабря
• «КАРО 5 Рассвет» — 30 декабря
• «КАРО 5 Марс» — 30 декабря
• «КАРО 4 Высота» — 30 декабря
• «КАРО 6 Будапешт» — январь 2022 
• «КАРО 10 София» — январь 2022

Все площадки представляют собой многозальные мультиплексы нового поколения, которые оснащены лучшим проекционным и звуковым оборудованием, мягкими креслами-реклайнерами, автоматизированной системой покупки билетов и кинобаром самообслуживания u-choose.

Также в кинотеатрах доступна опция бронирования целого кинозала с заказом фильма из библиотеки и проведения частного просмотра. Сервис «Ключи от зала» позволит организовать персональный показ в новых кинотеатрах сразу после новогодних праздников.

Пола Хет, председатель совета директоров «КАРО»: «Российский рынок продолжает оставаться номером 1 в Европе и месяц за месяцем бьет допандемийные рекорды проката, а это значит, что зрители действительно дорожат возможностью посмотреть кино на большом экране. Чтобы сделать этот опыт еще приятнее, мы открываем еще больше площадок, соответствующих всем стандартам кинотеатров нового поколения».

Президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова: «Самое главное, что новые кинотеатры предлагают премиальные услуги по доступным ценам. Мы очень ответственно относимся к безопасности наших гостей, и поэтому большинство процессов в кинотеатре автоматизированы. И кинобилеты, и продукцию кинобара можно приобрести онлайн. В ближайшее время наших гостей ждёт 10 семейных фильмов, 4 комедии, спортивная драма, приключения, фестивали и ретроспективы мировой классики». 

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