Стала известна программа фестиваля «КАРО.Арт»

Смотр пройдет с 11 по 16 октября в киноцентре «Октябрь»

Проект «КАРО.Арт» анонсировал программу собственного фестиваля, который состоится 11-16 октября в Мсокве. В рамках смотра будут представлены премьерные картины, ретроспективы классики и показы экспериментального кино, включающие работы на стыке театра, перформанса и видеоарта. Всего фестиваль насчитывает более 30 фильмов.

Откроет фестиваль восстановленный фильм ИСТОРИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ Дзиги Вертова. Картина в этом году отмечает 100-летие с момента создания. Фильм был показан лишь однажды, на закрытом показе Коминтерна в Москве в июне 1921 года, после был таинственно утерян. Пленка была найдена в 2019 году и восстановлена историком кино Николаем Изволовым. Показ состоится 11 октября в 20:00.

В секции «Гала-хиты» состоятся показы картины с крупнейших международных кинофестивалей, в числе которых — НОСТАЛЬГИЯ Марио Мартоне, КОРСАЖ Мари Крютцер. Перформативный кинематограф представляяет фильм СЫНОВЬЯ РАМЗЕСА Клемана Кожитора. Фильмом закрытия кинофестиваля станет фильм братьев Дарденн ТОРИ И ЛОКИТА.

Российский современный кинематограф представлен в секции «Современное кино/ Россия», в которую вошли: ПИНОККИО Бориса Юхананова, дебютная режиссерская работа актрисы Светланы Устиновой ВРЕМЯ ГОДА ЗИМА, картина НА ТЕБЕ СОШЕЛСЯ КЛИНОМ БЕЛЫЙ СВЕТ Игоря Поплаухина, фильм ТРЭП Анастасии Вебер, а также картины Сергея Кальварского ВОЛНАМИ и Андрея Натоцинского ЧУЖБИНА.

Среди картин, вошедших в программу «Ретроспектива», заявлен один из первых фильмов французского режиссера Леоса Каракса ПАРЕНЬ ВСТРЕЧАЕТ ДЕВУШКУ (1984), культовая картина Педро Альмодовара ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА (1988), картина ОРЛАНДО (1992) Салли Портера с Тильдой Суинтон в главной роли, а также уникальные советские фильмы: художественный фильм ЧАПАЕВ (1934) режиссеров Васильевых и картина СЧАСТЬЕ (1934) Александра Медведкина. Копию фильма отреставрировали специально для показа, который сопроводит живой аккомпанемент пианиста-виртуоза Филиппа Чельцова.

«Экспериментальную программу» фестиваля представят фильм СТЕРЕОМИР ИНЖЕНЕРА ШУКОВА Дмитрия Новикова; междисциплинарный проект ВИДЕО-ФРЕСКИ И МУЗЫКА Сергея Сонина и Елены Самородовой; проект АНИМА Лилии Тимирзяновой и работа ЗАЧЕМ СНЯТСЯ СНЫ творческого объединения «Манифест».

Расписание и программа доступны на сайте фестиваля: https://karofilm.ru/art

Организацией фестиваля занимается команда КАРО.Арт — кураторы Сергей Дешин, Наталья Гаврук-Гаврилина, PR-директор Татьяна Павлова под руководством директора Максима Горбова.