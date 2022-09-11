XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино объявил победителей
Гран-при смотра получила иранская картина «Тихая слава»
Стали известны победители Казанского международного фестиваля мусульманского кино этого года. Гран-при смотра получила картина ТИХАЯ СЛАВА Нахида Хассанзаде. Фестиваль проходил с 7 по 11 сентября.
Полный список лауреатов:
Лучший полнометражный игровой фильм — ТИХАЯ СЛАВА (реж. Нахид Хассанзаде)
Лучший национальный фильм — МЫ — ДЕТИ 41-ГО ГОДА (Россия, Татарстан)
Лучший документальный национальный фильм — ПОСЛАННИК (Россия, Татарстан)
Специальный Приз Президента Республики Татарстан «За гуманизм в киноискусстве» — РУХ (Казахстан, Россия)
Специальный приз Жюри — МУКАГАЛИ (Казахстан)
Приз жюри NETPAC — ТИХАЯ СЛАВА (Иран)
Лучший режиссер полнометражного игрового фильма — УЛИЦА ТАЛААТА ХАРБА (Египет)
Лучший сценарий полнометражного игрового фильма — ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО БАХИ (Россия)
Лучший оператор полнометражного игрового фильма — ГНЕВ (Ливан, Германия)
Лучший полнометражный документальный фильм — ИВАНОВА ЛЕСТВИЦА (Россия, Франция)
Лучший короткометражный игровой фильм — МЛАДШИЙ БРАТ АНГЕЛОВ (Таджикистан)
Лучший короткометражный документальный фильм — ЖИЗНЬ (Турция)
Лучший актер полнометражного игрового фильма — ГАЗЕТА (Шри Ланка)
Лучшая актриса полнометражного игрового фильма — ТИХАЯ СЛАВА (Иран)
Специальный приз Мэра города Казань — ГАЛИЯБАНУ (Россия, Татарстан)
Специальный приз «За диалог культур в исламском мире» — РУХ (Казахстан, Россия)
Специальный приз Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ — ГНЕВ (Ливан, Германия)
В этом году председателем жюри выступил народный артист России Владимир Хотиненко.