XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино объявил победителей

Гран-при смотра получила иранская картина «Тихая слава»

Стали известны победители Казанского международного фестиваля мусульманского кино этого года. Гран-при смотра получила картина ТИХАЯ СЛАВА Нахида Хассанзаде. Фестиваль проходил с 7 по 11 сентября.

Полный список лауреатов:

Лучший полнометражный игровой фильм — ТИХАЯ СЛАВА (реж. Нахид Хассанзаде)

Лучший национальный фильм — МЫ — ДЕТИ 41-ГО ГОДА (Россия, Татарстан)

Лучший документальный национальный фильм — ПОСЛАННИК (Россия, Татарстан)

Специальный Приз Президента Республики Татарстан «За гуманизм в киноискусстве» — РУХ (Казахстан, Россия)

Специальный приз Жюри — МУКАГАЛИ (Казахстан)

Приз жюри NETPAC — ТИХАЯ СЛАВА (Иран)

Лучший режиссер полнометражного игрового фильма — УЛИЦА ТАЛААТА ХАРБА (Египет)

Лучший сценарий полнометражного игрового фильма — ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО БАХИ (Россия)

Лучший оператор полнометражного игрового фильма — ГНЕВ (Ливан, Германия)

Лучший полнометражный документальный фильм — ИВАНОВА ЛЕСТВИЦА (Россия, Франция)

Лучший короткометражный игровой фильм — МЛАДШИЙ БРАТ АНГЕЛОВ (Таджикистан)

Лучший короткометражный документальный фильм — ЖИЗНЬ (Турция)

Лучший актер полнометражного игрового фильма — ГАЗЕТА (Шри Ланка)

Лучшая актриса полнометражного игрового фильма — ТИХАЯ СЛАВА (Иран)

Специальный приз Мэра города Казань — ГАЛИЯБАНУ (Россия, Татарстан)

Специальный приз «За диалог культур в исламском мире» — РУХ (Казахстан, Россия)

Специальный приз Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ — ГНЕВ (Ливан, Германия)

В этом году председателем жюри выступил народный артист России Владимир Хотиненко.