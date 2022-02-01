«Кинопоиск» рассказал о новинках февраля 2022 года

Кинотеатральные релизы, взрослая анимация и сериалы

• С 14 февраля — ОРЕЛ И РЕШКА. КИНО

Программа «Орел и решка» находится на грани закрытия. Ведущие, режиссеры, операторы покинули проект, а те, кто остался, находятся не в лучшей форме. Чтобы избежать краха, продюсеру программы придется пойти на отчаянный шаг — устроить съемки программы в одной из самых закрытых стран мира. Ведущих сыграли Александра Бортич и Александр Молочников, режиссера — Александр Гудков, продюсера — Екатерина Варнава. Фильм ОРЕЛ И РЕШКА будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане

• С 27 января — «Засланец из космоса» (2 сезон)

Доктор Гарри Вендершпигль (Алан Тьюдик) — отшельник в небольшом городке в Колорадо. Ещё он — пришелец, который на самом деле упал на Землю и занял тело врача. В новом сезоне Гарри ждет удивительное путешествие в Нью-Йорк и знакомство с весьма незаурядной персоной. К актерскому составу шоу присоединится Алекс Борштейн («Удивительная миссис Мейзел»). Сериал входит в Топ-250 лучших сериалов по мнению пользователей Кинопоиска. Новый сезон сериала «Засланец из космоса» будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс в трех вариантах озвучки: с оригинальной аудиодорожкой и русскими субтитрами, в классической закадровой озвучке и озвучке студии «Кубик в кубе». Первый сезон уже доступен на сервисе по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане

• С 3 февраля — ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ

Новая глава популярной «богатырской» мультфраншизы. Конь Юлий снова вляпался в историю. А заодно и Князю удружил — они случайно поменялись телами, конечно, не без помощи старой знакомой — Бабы Яги и небольшого колдовства. Теперь Юлий заседает во дворце и благоустраивает Киев, а Князь пашет поле. Вот такие игры престолов. Но долго так продолжаться не может, отечество в опасности! И как всегда, за дело берутся три богатыря. Мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане

• Уже на Кинопоиске — ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ

Первый азиатский супергерой в обойме Marvel: мастер боевых искусств Шан-Чи противостоит призракам из собственного прошлого и таинственной организации «Десять колец». Фильм ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

КО ДНЮ ВЛЮБЛЕННЫХ

• С 14 февраля — «Семейный брак» (2 сезон)

Продолжение мини-сериала от Ника Хорнби и Стивена Фрирза о супругах на грани развода, получившего три премии «Эмми». Почти все действие происходит за столиком паба в Лондоне. Раз в неделю здесь встречаются муж и жена, чтобы пропустить по бокалу вина и пинте пива перед сеансами у семейного психотерапевта, живущего через дорогу. Герои нового сезона — пара, прожившая в браке больше 30 лет. Жена мечтает о свободе, а муж — удержать жену. Главные роли в новом сезоне исполнили Брендан Глисон («Залечь на дно в Брюгге») и Патриша Кларксон («Острые предметы»). Новый сезон сериала «Семейный брак» будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс. Первый сезон уже доступен на сервисе по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

• Уже на Кинопоиске — МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ

Едкий ромком по одноименному роману-бестселлеру Салли Торн. Люси — милая и непосредственная, Джошуа — расчетливый и помешанный на контроле. Они работают вместе в крупном издательстве Нью-Йорка и ненавидят друг друга с первого взгляда. Но однажды между этими карьеристами пробегает искра, и работать вместе становится еще сложнее. В главных ролях — Люси Хейл («Сшиватель») и Остин Стоуэлл («Уловка-22»). Фильм МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ доступен на Кинопоиске эксклюзивно по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане

• С 14 февраля — (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЕ ПАРОЧКИ

Романтическая комедия от создателей ИДЕАЛЬНЫХ НЕЗНАКОМЦЕВ. Супружеские союзы нескольких пар были признаны недействительными — священник, который венчал их, оказался шарлатаном. Вскоре после этого стали всплывать тайны, которые супруги всю жизнь хранили друг от друга. Смогут ли они снова заключить брак или их жизнь перевернется с ног на голову? Фильм (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЕ ПАРОЧКИ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

НОВЫЕ СЕЗОНЫ ПОПУЛЯРНЫХ СЕРИАЛОВ

• С 22 февраля — «Ходячие мертвецы» (11 сезона)

Продолжение финального сезона популярного сериала о жизни семьи шерифа после того, как зомби-эпидемия апокалиптических масштабов захлестнула земной шар. В заключительном сезоне жителей Александрии ждут новые вызовы: еды все меньше, конфликтов все больше. Дэрилу, Кэролл, Мэгги и Нигану предстоит найти для себя и своих близких место в пугающей реальности, где люди опасны не меньше мертвецов и стихийных бедствий. Продолжение сериала «Ходячие мертвецы» будет доступно на Кинопоиске по подписке Плюс в коллекции FOXNow. Предыдущие сезоны также доступны на сервисе. Не доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

• Уже на Кинпоиске — «Перевал» (2 сезон)

Детективный триллер от создателей сериала «Тьма». В заснеженных Альпах, на самой границе между Германией и Австрией, полиция находит труп мужчины. При осмотре выясняется, что мужчину приволокли сюда уже мертвым. Расследовать загадочное преступление берутся два детектива из соседствующих стран — жизнелюбивая немка Элли и мрачный австриец Гедеон, любитель приложиться к бутылке. В новом сезоне Элли предстоит раскрыть еще одну серию убийств, а Гедеону — оправиться от травмы и выяснить, кто совершил на него покушение. Новый сезон сериала «Перевал» будет доступен на Кинопоиске эксклюзивно по подписке Плюс. Сериал будет доступен в двух вариантах озвучки: с оригинальной аудиодорожкой и русскими субтитрами и озвучке студии «Кубик в кубе». Первый сезон уже доступен на сервисе по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

СМОТРИМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

• Уже на Кинопоиске — ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ

Полнометражный мультфильм по мотивам одноименного романа Жюля Верна. Умнейший Паспарту всегда мечтал о путешествиях. На его удачу безрассудный Филеас согласился на безумное пари — обогнуть земной шар всего за 80 дней. Теперь двум совершенно непохожим друзьям предстоит совершить невозможное, а заодно увидеть весь мир, полный фантастических созданий, живописных мест и умопомрачительных приключений. Мультфильм ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ доступен на Кинопоиске эксклюзивно по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

• Уже на Кинопоиске — ЭНКАНТО

Юная колумбийка Мирабель — единственная в семье, обделенная волшебным даром, но именно ей предстоит спасти магию родных мест. «Золотой глобус-2022» в категории «Лучший мультфильм». Мультфильм ЭНКАНТО доступен в магазине Кинопоиска. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

• С 24 февраля — ЗВЕРОПОЙ 2

Голосистая команда зверей — танцующий без остановки пухляш, колючая девочка-панк, застенчивая школьница, верзила-гангстер и многодетная мама — покоряет мировую столицу шоу-бизнеса. Мультфильм ЗВЕРОПОЙ 2 будет доступен в магазине Кинопоиска. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

• С 3 февраля — ЛИГА МОНСТРОВ

Юная Винни мечтает пойти по стопам отца и стать знаменитым тренером монстров-рестлеров. Но в ученики ей достается, кажется, самый неуклюжий и безобидный монстр на свете. Мультфильм ЛИГА МОНСТРОВ будет доступен в магазине Кинопоиска. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

• Уже на Кинопоиске — ТОМ И ДЖЕРРИ: БРАВЫЕ КОВБОИ!

Том и Джерри отправляются на Дикий Запад, где им предстоит на время заключить перемирие, чтобы спасти своих новых друзей и их ранчо от коварного и жадного землевладельца. Мультфильм ТОМ И ДЖЕРРИ: БРАВЫЕ КОВБОИ! доступен в магазине Кинопоиска.

• Уже на Кинопоиске —«Край бебис меджик тирс»

В прекрасной Долине живут добрые очаровательные малыши. Они носят милые пижамы со зверушками, которые соответствуют их любимым питомцам. Жизнь в Долине очень беззаботная, кроме тех моментов, когда друзьям нужно решить непростую задачку или погрустить. Но упорство и совместные усилия малышей доказывают, что нет таких проблем, которые они бы не смогли решить. Мультсериал «Край бебис меджик тирс» доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

• Уже на Кинопоиске — «ВИП Петс»

В нашем удивительном мире живут собаки, которые могут говорить и общаться друг с другом, но люди их не понимают. VIP-питомцы — 6 очень модных собачек — тоже говорят, как и другие собаки, но их хозяйка об этом не знает. Понимают их только Фабио и его племянница и помощница Фабия. Фабио — самый крутой стилист в городе, и у него есть парикмахерская для людей, но в дальней комнате он принимает только самых особенных клиентов: VIP-питомцев. Мультсериал «ВИП Петс» доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

ДРАМЫ

• С 26 февраля — МАМА, Я ДОМА

Фильм-участник Венецианского кинофестиваля и «Кинотавра» от продюсера Александра Роднянского и режиссера Владимира Битокова. Тоня — водитель автобуса на окраине Нальчика. Она с нетерпением ждет возвращения сына, уехавшего воевать по контракту в Сирии. Когда Тоне сообщают, что ее сын убит, она отказывается в это верить. В одиночку она начинает изнурительную борьбу с властями, требуя вернуть ей сына. Но неожиданно на пороге ее квартиры появляется незнакомый молодой человек, который зовет ее мамой. Главные роли в фильме исполнили Ксения Раппопорт, Юра Борисов и Александр Горчилин. Фильм МАМА, Я ДОМА будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

• Уже на Кинопоиске — «Ночные вызовы»

Криминальная драма от создателей сериала «Отравления в Солсбери». В центре истории — патрульный полицейский по имени Крис Карсон из Ливерпуля, который регулярно выходит на службу в ночные смены. Крис находится на грани выгорания и с трудом находит баланс между нервной работой и личной жизнью, в которой тоже не все гладко. Но однажды судьба подбрасывает ему шанс искупить все старые грехи — в лице юной героиновой наркоманки, которую срочно нужно спасти от преследователей. В главной роли — лауреат премий BAFTA и «Эмми» Мартин Фриман. Сериал «Ночные вызовы» доступен на Кинопоиске по подписке Плюс в коллекции VIJU в трех вариантах озвучки: с оригинальной аудиодорожкой и русскими субтитрами, в классической закадровой озвучке и озвучке студии «Кубик в кубе». Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

• С 2 февраля (сериал), 23 февраля (фильм) — УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ (премьера на Кинопоиске)

1944 год, в оккупированном музее-заповеднике «Михайловское» немецкий профессор литературы Мария Шиллер ведет просветительскую работу среди местных жителей и солдат вермахта, рассказывая им о великом русском поэте. Вскоре из Берлина приходит приказ — вывезти из Михайловского все исторические ценности. Этого никак не могут допустить партизаны и мастер на все руки Сергей, которого с Марией связывают недопустимые, но очень страстные отношения. Главные роли в фильме исполнили Сергей Безруков и Настасья Кербенген. Картина выйдет на Кинопоиске в двух версиях: в формате полнометражного фильма и в расширенном формате в виде мини-сериала. Фильм и сериал «Учености плоды» будут доступны на КиноПоиске по подписке Плюс. Первый эпизод сериала выйдет 2 февраля, далее — по одной серии в неделю по средам. Не доступны в Беларуси и Казахстане.

• С 3 февраля — ЧЕРНЫЙ ЯЩИК

Крушение новейшего авиалайнера уносит жизни сотен людей. Пролить свет на причины катастрофы может только расшифровка черного ящика. Расследование возглавляет талантливый и эксцентричный аналитик Матьё с уникальным слухом. Чем дальше он продвигается на своем пути, тем больше обнаруживает подозрительных обстоятельств. Но никто не верит Матьё. В главной роли — Пьер Нинэ.. Фильм ЧЕРНЫЙ ЯЩИК будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

ВЗРОСЛАЯ АНИМАЦИЯ

• Уже на Кинопоиске — «Атака титанов OVA»

Разведкорпус под командованием Эрвина Смита отправляется за пределы стен. Безуспешно пытаясь приманить титана, Хандзи обнаруживает в дупле дерева обезглавленное тело, а рядом и дневник участницы 34-й экспедиции Илзе Лангнар. Аниме-сериал «Атака титанов OVA» доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс с оригинальной аудиодорожкой и русскими субтитрами, в классической закадровой озвучке, а в течение месяца появится и версия в дубляже. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

• Уже на Кинопоиске — «Атака титанов: Выбор без сожалений»

В подземном городе, где люди рождаются и умирают, не видя солнечного света, действует банда под руководством Леви Аккермана. Однажды богатый и влиятельный человек предлагает банде Леви сделку — в обмен на гражданство на поверхности они должны провернуть одно грязное дело. Аниме-сериал «Атака титанов: Выбор без сожалений» доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс с оригинальной аудиодорожкой и русскими субтитрами, в классической закадровой озвучке, а в течение месяца появится и версия в дубляже. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане

• С 2 февраля — «Атака титанов: Потерянные девушки»

Незадолго до 57-й вылазки за стены сотрудница милиции Энни Лайонхарт берется найти пропавшую дочь богатого человека, а Микаса воображает мир без титанов. Аниме-сериал «Атака титанов: Потерянные девушки» будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс с оригинальной аудиодорожкой и русскими субтитрами, в классической закадровой озвучке, а в течение месяца появится и версия в дубляже. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

• Уже на Кинопоиске — «Скрестив мечи» (2 сезон)

Залихватский мультсериал с шутками для взрослых от создателей «Робоцыпа». Патрик — добросердечный крестьянин, который занимает желанную роль оруженосца в королевском замке. Однако работа его мечты быстро превращается в сущий кошмар, когда он узнает, что его любимое королевство управляется гнездом алчных и кровожадных монархов. Хуже того, доблесть Патрика сделала его белой вороной в семье, где преступные братья хотят сделать его жизнь адом. Новый сезон мультсериала «Скрестив мечи» доступен на Кинопоиске по подписке Плюс в озвучке Сыендука. Первый сезон уже доступен на сервисе по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Теперь по подписке — фильмы и сериалы, которые ранее были доступны только в магазине

• С 7 февраля — ЗЛОЕ

Мистический хоррор от режиссеры ПИЛЫ. Потеряв ребенка, а затем и мужа-тирана, Мэдисон начинает видеть убийства, которые совершает потустороннее существо. Вскоре выясняется, что видения эти реальны. Фильм ЗЛОЕ будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс. Не доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

• С 13 февраля — БЕСКОНЕЧНОСТЬ

Научно-фантастический боевик от Антуана Фукуа с Марком Уолбергом в главной роли. Герой обнаруживает, что его галлюцинации — видения из прошлых жизней и что таких, как он, не так уж мало, но не все они живут в согласии. Фильм БЕСКОНЕЧНОСТЬ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

• Уже на Кинопоиске — ВОСПОМИНАНИЯ

Фантастическая мелодрама от сценаристки «Мира Дикого Запада» Лизы Джой. Хью Джекман в роли частного детектива, который идет по следу пропавшей женщины, изменившей его жизнь. Фильм ВОСПОМИНАНИЯ доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ В МАГАЗИНЕ

• Уже на Кинопоиске — МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ

Нео, который считает себя геймдизайнером, должен прийти в себя и вернуться в Матрицу, чтобы спасти Тринити. Любимые герои и меташутки в продолжении революционного боевика. Не доступен в Беларуси и Казахстане. Фильм МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ доступен в магазине Кинопоиска.

• Уже на Кинопоиске — ВЕЧНЫЕ

Тайные защитники человечества, о существовании которых не знают даже Мстители, противостоят враждебной расе Девиантов. Эпичный комикс Marvel от лауреатки «Оскара» Хлои Чжао. Фильм ВЕЧНЫЕ доступен в магазине Кинопоиска. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

• В феврале — КРИК

Ревайвл легендарного слэшера 1990-х с героями оригинальной франшизы. Спустя 25 лет после серии жестоких убийств очередной маньяк начинает преследовать группу подростков, раскрывая опасные секреты прошлого. Фильм КРИК будет доступен в магазине Кинопоиска. Не доступен в Беларуси и Казахстане.

• Уже на Кинопоиске — ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН-СИТИ

Секретные эксперименты становятся началом зомби-апокалипсиса. Перезапуск хоррор-серии по мотивам видеоигр, в главной роли — Кая Скоделарио из «Бегущего в лабиринте». Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

• Уже на Кинопоиске — ПЫЛАЮЩЕЕ МОРЕ

Фильм-катастрофа от режиссера ОХОТНИКОВ ЗА ГОЛОВАМИ. После взрыва нефтяная платформа погружается на дно Северного моря. Выяснив причину бедствия, группа ученых понимает — это только начало. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

• С 11 февраля — ЭЙФЕЛЬ

Талантливый инженер Гюстав Эйфель мечтает строить метро, но встреча с женщиной из прошлого вдохновляет его на создание гигантской башни, ставшей символом Парижа, романтики и любви. В главных ролях — Ромен Дюрис и Эмма Маккей. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

• С 1 февраля — ДЖУЛИЯ

История легендарного кулинарного автора и телеведущей Джулии Чайльд. Док о женщине, изменившей не только гастрокультуру, но и отношение американцев к женщине у плиты. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

• С 3 февраля — ПОРТРЕТ НЕЗНАКОМЦ

В Москве 1976 года незадачливый актер знакомится с писателем. Тот превращает жизнь героя в трагикомический фарс с богемой, сотрудниками КГБ и агентами ЦРУ. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

• Уже на Кинопоиске — СМЕРТЬ ТЕЛЕМАРКЕТЕРА

В надежде выполнить план продаж телемаркетер, способный продать что угодно кому угодно, оказывается в ловушке у того, кого пытался развести на покупку. В главной роли — Ламорн Моррис из «Новенькой». Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

• С 4 февраля — ОЛЕНЬИ РОГА

Мистический хоррор от продюсера Гильермо дель Торо. Школьная учительница замечает, что с одним из ее учеников творится что-то неладное, и решает ему помочь, не подозревая, с каким жутким существом ей предстоит столкнуться. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

• С 24 февраля — ДОРОГОЙ ЭВАН ХАНСЕН

Экранизация бродвейского мюзикла с Беном Платтом («Политик») в главной роли от режиссера «Чуда» Стивена Чбоски. Старшеклассник-социофоб сближается с семьей покончившего с собой одноклассника. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.