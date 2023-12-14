«Кинопоиск» рассказал о самых популярных проектах на сервисе в 2023 году

Лидером по количеству зрителей стал «Король и Шут»

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» рассказал о своих достижениях за 2023 год. Директор по взаимодействию с индустрией компании Яндекс Ксения Болецкая представила ежегодный топ-20 онлайн-кинотеатра по аудитории за минувший год и раскрыла данные по аудитории самых популярных проектов. Подсчет велся по числу подписчиков Яндекс.Плюса, посмотревших больше двух минут тайтла.

В месяц контент на «Кинопоиске» смотрят 11 млн подписчиков Плюса, что на 45% больше, чем в 2022-м. В среднем, один подписчик сервиса посмотрел в онлайн-кинотеатре за 2023 год 34,5 тайтлов.

Самым популярным проектом стал «Король и Шут» Рустама Мосафира, который уже посмотрели 4,3 млн подписчиков Плюса. Второе и третье место заняли два фильма Гая Ричи – ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ и ПЕРЕВОДЧИК, а еще одна его лента ДЖЕНТЛЬМЕНЫ замкнула топ-20. Все три проекта режиссера, в общей сложности, посмотрело 6 млн подписчиков. Комедийный сериал «Кибердеревня» занял четвертое место (3,3 млн подписчиков), а замкнул пятерку ДЖОН УИК 4.

Отмечается, что в 2023 году сразу 60 фильмов и сериалов на «Кинопоиске» преодолели планку по аудитории в 1 млн подписчиков.

Также выросло смотрение отечественного контента – в течение года оно охватывает 81% аудитории. Самыми популярным проектами среди «партнеров» из других онлайн-кинотеатров стали «Вампиры средней полосы» (3,1 млн подписчиков за оба сезона, 1,7 млн – только за второй сезон, Start) «Мерзлая земля» (1,9 млн подписчиков, Wink) и «Библиотекарь» (1,7 млн подписчиков Wink).

Полнометражные продолжения сериальных франшиз продемонстрировали хорошие показатели: комедию БЕСПРИНЦИПНЫЕ В СОЧИ посмотрело 2,2 млн подписчиков, а МАЖОР В СОЧИ, дебютировавший на «Кинопоиске» в декабре 2022-го, увеличил свою аудиторию до 3 млн подписчиков.

Болецкая отметила, что пересечение эфирной и стриминговой аудитории для сериалов составляет около 10%. Именно поэтому показ телевизионных премьер одновременно с эфиром в онлайн-кинотеатрах расширяет аудиторию проекта, что и доказал недавний проект СТС «Папины дочки. Новые», который на сервисе посмотрели 2,2 млн подписчиков.

«Кинопоиск» также объявил о грядущем сотрудничестве с каналом «Россия-1». Первой ласточкой станет онлайн-премьера исторического детектива «Куколка» с Анастасией Уколовой, который появится на сервисе раньше показа на ТВ.