«Кинопоиск» представил обновления библиотеки в марте 2022 года

«Триггер», анимация и фестивальные новинки

Фильмы и сериалы для всей семьи

Уже на Кинопоиске — «Триггер» (1 сезон + продолжение 2 сезона)

Артём Стрелецкий знаменит своим неординарным подходом к лечению душевных расстройств. Он постоянно провоцирует своих клиентов — не церемонится с ними и намеренно выталкивает из зоны комфорта. Узнав о гибели близкого человека, Артем Стрелецкий решает выйти из клиники, где провел больше года, восстанавливаясь после сокрушительных событий первого сезона. Он хочет докопаться до истины и понять, что произошло на самом деле. Продолжение 2 сезона, начиная с 6 серии, вышло с 6 марта, далее — по одной серии в неделю. Первый сезон сериала «Триггер» также доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс.

Уже на Кинопоиске — «Карамора»

Сериал Данилы Козловского про альтернативную дореволюционную Россию. Анархист по прозвищу Карамора борется против монархии и выступает за созыв Учредительного собрания, пока не сталкивается с настоящим злом — тайным обществом вампиров, в котором состоят почти все дворяне. Сериал «Карамора» доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

В марте — ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ

Финальная часть трилогии о героях русских былин. Иван и Василиса готовятся к свадьбе, но в самый разгар приготовлений к празднику злые силы похищают героиню. Чтобы вернуть невесту, богатырь вместе с друзьями из сказочного Белогорья отправляется в современную Москву. Фильм ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Предыдущие части трилогии, фильмы ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА будут также доступны на Кинопоиске по подписке Плюс в марте.

С 17 марта — НЕИСПРАВИМЫЙ РОН

Стеснительный школьник Барни получает на день рождения самый желанный подарок — робота-компаньона по имени Рон. Новый друг оказывается бракованным, и Барни вынужден сам учить его жизни. Мультфильм НЕИСПРАВИМЫЙ РОН будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

С 31 марта — ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ

Юный Пиноккио, созданный руками плотника Джепетто, сбегает из дома мастера, чтобы посмотреть мир, и прибивается к странствующему цирку сеньора Моджафокко. Пиноккио становится гвоздем цирковой программы, а в это время помощники коварного Моджафокко Кот и Лиса обчищают дома горожан. Пиноккио же влюбляется в воздушную гимнастку Беллу, приемную дочь Моджафокко. Но у Пиноккио нет шансов добиться взаимности, ведь он кукла, а не человек. Помочь ему может только волшебство колдуньи Люсинды. Мультфильм ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс.

Уже на Кинопоиске — СОБЫТИЕ

Фильм-победитель Венецианского кинофестиваля-2021. Экранизация одноименных мемуаров Анни Эрно. 1963 год, Франция. Анна учится в университете и мечтает о писательской карьере. Незадолго до выпускных экзаменов она обнаруживает, что беременна, и эта «благая весть» грозит поставить крест на ее будущем. Девушка становится заложницей не только собственного тела, но и общественной морали, подавляющей свободу. Когда времени на раздумья почти не остается, Анна решается на самый рискованный шаг в своей жизни. Фильм СОБЫТИЕ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

Уже на Кинопоиске — НА ВЫСОТЕ МЕЧТЫ

Экранизация динамичного бродвейского мюзикла Лина-Мануэля Миранды о дружных жителях латинского квартала в Нью-Йорке, которые мечтают о лучшей доле. Фильм НА ВЫСОТЕ МЕЧТЫ доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

Уже на Кинопоиске — «Детективы из Челси» (1 сезон)

Детектив Макс Арнольд живет в старом плавучем доме буквально в двух шагах от самых дорогих домов престижного лондонского района Челси. Однако за роскошными местными фасадами скрывается мрачная правда: страсти, злоба и зависть доводят местных жителей до совершения преступлений, а иногда — даже до убийств. Макс, хорошо знакомый с нравами и географией Челси, прикладывает все силы, чтобы виновные, независимо от своего статуса и богатства, получили по заслугам, а помогает ему коллега — детектив Прия Шамси. В главных ролях — Эдриан Скарборо и Сонита Генри. Сериал «Детективы из Челси» доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс в трех вариантах озвучки: с оригинальной аудиодорожкой и субтитрами, с классической закадровой озвучкой, а также в озвучке студии «Кубик в кубе».

В марте — «Воронины» (23 сезона)

Российская адаптация американского ситкома «Все любят Рэймонда».В трехкомнатной московской «сталинке» живет молодая семья: Вера, ее муж Костя, два полугодовалых сына-близнеца и пятилетняя дочурка. Казалось бы, полная идиллия, жизнь удалась. Но не тут-то было! Ведь на одной с ними лестничной клетке живут родители Кости, которые создают Ворониным массу проблем. Все сезоны сериала «Воронины» будут доступны на Кинопоиске по подписке Плюс. В 2017-м «Воронины» попали в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный адаптированный телевизионный проект в мире.



Драмы

Уже на Кинопоиске — «Инфлюенсеры» (1 сезон)

Саша мечтает о музыкальной карьере, но в основном убивает время, следя за своим бывшим в Instagram. После очередного скандала Сашу выгоняют из дома, и она знакомится с Карли, загадочной девушкой, которая открывает для нее мир медиа-инфлюенсеров, вебкама и эскорта. Саша начинает зарабатывать, набирает подписчиков и ведет роскошную жизнь. Но по мере того, как она все лучше узнает подноготную этого мира, свобода начинает все больше походить на рабство. Сериал «Инфлюенсеры» доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс. В день премьеры выйдут сразу все эпизоды шоу.

Уже на Кинопоиске —ЭЙФЕЛЬ

Талантливый инженер Гюстав Эйфель мечтает строить метро, но встреча с женщиной из прошлого вдохновляет его на создание гигантской башни, ставшей символом Парижа, романтики и любви. В главных ролях — Ромен Дюрис и Эмма Маккей. Фильм ЭЙФЕЛЬ доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

Уже на Кинопоиске — «Между ними» (1 сезон)

Драмеди от режиссера «Теда Лассо» Эллиота Хегарти. Фола и Джош знакомятся в аэропорту после отмены рейса, напиваются и занимаются сексом в отеле. На следующее утро, спеша на самолет, оба признаются, что у них есть постоянные партнеры. Они соглашаются, что эта ночь была ошибкой, и расходятся. Но ситуация принимает неожиданный оборот, когда Джош приезжает домой и узнает, что Фола — его новая соседка. Сериал «Между ними» доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс в трех вариантах озвучки: с оригинальной аудиодорожкой и субтитрами, с классической закадровой озвучкой, а также в озвучке студии «Кубик в кубе».

С 10 марта — «Кунг-фу» (2 сезон)

Никки Шен, студентка юридического факультета, решает бросить престижный университет и отправляется в судьбоносное путешествие в отдаленный китайский монастырь, чтобы изучать кунг-фу. Вернувшись из Шаолиня, Никки обнаруживает, что ее родной город захлебывается от преступности и коррупции. Используя освоенные в монастыре боевые искусства и навыки выживания, она встает на защиту горожан и своих близких и пускается на поиски злодея, который убил ее наставника в Шаолине, а теперь охотится на нее саму. Новый сезон сериала «Кунг-фу» будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс. Первый сезон также доступен на сервисе.



Комедии

С 12 марта — ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ

Два друга детства с проблемами в жизни неожиданно встречаются. Один — актер-неудачник, который занимается продажей сковородок. Другой — выпускник ПТУ со склонностью к алкоголю. Однако у них появляется шанс вырваться из трясины — всего-то нужно украсть яйцо Фаберже из местного музея по заказу потомка знаменитого ювелира. И все бы получилось, вот только один из друзей влюбляется в жену другого. Фильм ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

С 24 марта — ЛУЛУ И БРИГГС

Морской пехотинец Бриггс должен доставить в Калифорнию служебную собаку по кличке Лулу на похороны ее прежнего хозяина. Задание оказывается с подвохом. Спокойная поездка вдоль Тихоокеанского побережья превращается в безумное приключение, ведь собака весьма своенравна, и Бриггс не уступает ей в упрямстве. В главной роли — Ченнинг Татум. Фильм ЛУЛУ И БРИГГС будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

В марте — «Молодой Скала» (1 сезон + старт 2 сезона)

2032 год, актер и спортсмен Дуэйн «Скала» Джонсон участвует в выборах президента США и в рамках турне дает интервью о своей жизни. Мемуары о легендарном отце-рестлере Рокки Джонсоне, юности на Гавайях, самоанской общине и первых шагах в американском футболе оживают на экране в формате ситкома. Сериал «Молодой Скала» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс в коллекции VIJU в трех вариантах озвучки: с оригинальной аудиодорожкой и субтитрами, с классической закадровой озвучкой, а также в озвучке студии «Кубик в кубе».

С 29 марта — «Повсюду ты» (1 сезон)

Демир готовится к переезду в новый дом и внезапно обнаруживает, что на его будущее жилище претендует еще один человек — девушка по имени Селин. Вскоре выясняется, молодые люди стали жертвами мошенника — потеряли деньги и остались с одним домом на двоих. Но ни Демир, ни Селин не желают уступать дом друг другу. Так и не поделив жилище, они отправляются на работу, где их ждет еще одна неожиданная новость: Демир — новый руководитель той самой компании, где работает Селин. Сериал «Повсюду ты» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс в коллекции FoxNow.



Фестивальное кино

Уже на Кинопоиске — ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ

Приз Венецианского кинофестиваля и номинация на «Оскар» за лучшую женскую роль (Пенелопа Крус). Случайная встреча двух беременных женщин оборачивается тесной связью, которая безвозвратно изменит их жизни. Фильм ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ доступен в магазине Кинопоиска.

С 12 марта — ВСЁ ПРОШЛО ХОРОШО

Привычная жизнь двух сестёр переворачивается, когда их отец оказывается наполовину парализованным после инсульта. Его неожиданная просьба ставит дочерей перед непростым выбором. Фильм ВСЁ ПРОШЛО ХОРОШО будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

В марте — УДОВОЛЬСТВИЕ

Фильм-участник кинофестиваля «Сандэнс-2021». 19-летняя Линнея решает покинуть родной шведский городок и переехать в Лос-Анджелес. Там она намеревается сменить имя на Беллу Черри и стать порно-звездой. Но ее путь к успеху оказывается не таким, как она предполагала. Фильм УДОВОЛЬСТВИЕ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.



Теперь по подписке — фильмы и сериалы, которые ранее были доступны только в магазине

Уже на Кинопоиске — «Элементарно» (5 сезонов)

Британский сыщик Шерлок Холмс — бывший наркоман, который был отправлен в Нью-Йорк на лечение в реабилитационный центр, а по завершении лечения остался в Бруклине как консультант нью-йоркской полиции. В расследованиях ему помогает его компаньон-наблюдатель доктор Джоан Ватсон, которую нанял отец Холмса. В главных ролях — Джонни Ли Миллер и Люси Лью. Первые 5 сезонов сериала «Элементарно» доступны на Кинопоиске по подписке Плюс в коллекции VIJU, еще два выйдут на сервисе позже.

С 13 марта — АГНЕЦ

Фэнтези-триллер с Нуми Рапас, отмеченный в Каннах призом за оригинальность. Бездетная пара фермеров живет в исландской глуши. Когда овца вместо ягненка приносит загадочное существо, супруги решают воспитать его как собственное дитя. Фильм АГНЕЦ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

С 9 марта — ВКУС ЖИЗНИ

Семейная пара готова на все, чтобы их ресторан получил заветную звезду Мишлен. В главных ролях — Катрин Розенталь и Николай Костер-Вальдау. Фильм ВКУС ЖИЗНИ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

С 26 марта — ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ

Долгожданное продолжение культовой хоррор-франшизы: Майкл Майерс снова на свободе и намерен продолжить кровавую расправу над жителями Хэддонфилда. Фильм ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс в коллекции VIJU.

С 12 марта — ТИХИЙ ОМУТ

Отец отправляется из Оклахомы во Францию, чтобы помочь своей дочери, арестованной за убийство, которого она не совершала. В главных ролях — Мэтт Деймон и Эбигейл Бреслин. Фильм ТИХИЙ ОМУТ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс в коллекции VIJU.

Уже на Кинопоиске — ЛЮБОВЬ КАК БЕСТСЕЛЛЕР

Сдержанный личный опус скромного английского писателя внезапно становится феноменальным бестселлером в Мексике. Оказывается, что переводчица без ведома автора превратила книгу в горячий эротический роман. Фильм ЛЮБОВЬ КАК БЕСТСЕЛЛЕР доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

Уже на Кинопоиске — «Стартап» (3 сезона)

Встретились как-то банкир, программистка, уличный гангстер и агент ФБР и решили создать собственную криптовалюту. В главных ролях Мартин Фримен из «Хббита» и Рон Перлман из «Олдбоя». Сериал «Стартап» доступен на Кинопоиске по подписке Плюс в трех вариантах озвучки: с оригинальной аудиодорожкой и субтитрами, с классической закадровой озвучкой, а также в озвучке студии «Кубик в кубе».



Для самых маленьких

В марте — «Радужно-бабочково-единорожья кошка» (1 сезон)

Очаровательная кошка Фелисити живёт в полном магии городе — Мифландии. Она любит приключения, вечеринки и помогать своим друзьям! А для этого у неё есть суперспособности: Сила Бабочки, Сила Радуги и Сила Единорога. Мультсериал «Радужно-бабочково-единорожья кошка» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

В марте — «Бодо Бородо» (1 сезон)

Смешной бородач Бодо Бородо ничего не знает, но зато с ним можно многому научиться — например, узнать больше о географии и культурах народов, самостоятельных поездках и походах. Бодо Бородо путается на каждом шагу и только с помощью терпеливых учеников прокладывает себе дорогу в полный сюрпризов мир знаний. Мультсериал «Бодо Бородо» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

В марте — «ДиноСити» (1 сезон)

Динозаврику Рики шесть лет, и этот непоседа очень любит повеселиться и обладает богатым воображением. Он любопытен и во все сует нос, задает миллион вопросов, но далеко не всегда слушает, что ответят взрослые. Куда чаще он придумывает ответы сам и поступает так, как ему вздумается. Мультсериал «ДиноСити» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.

В марте — «Тима и Тома» (1 сезон)

Двое друзей — бегемотик Тима и слоненок Тома познают окружающий мир, в котором возможно все: встретить пришельца из космоса, найти таинственную пещеру, прямо на глазах вырастить дерево и, играя, превратиться в силача. Для Тимы и Томы нет ничего невозможного — как и для детской фантазии. Мультсериал «Тима и Тома» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс.



Документальные фильмы

С 25 марта — БРАТЬЯ СПАРКС

Кинорежиссер Эдгар Райт рассказывает историю парадоксального дуэта и его влияния на поп-музыку. Помимо самих участников группы в фильме появляются Бек, Алекс Капранос, участники групп Erasure, Duran Duran, New Order и другие музыканты. Фильм БРАТЬЯ СПАРКС будет доступен в магазине Кинопоиска.



Фильмы и сериалы в магазине

С 23 марта — ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (доступен в 4K)

Самый ожидаемый фильм Marvel 2021 года, показавший рекордные сборы в прокате. Когда жизнь и репутация Питера Паркера оказываются под угрозой, он обращается за помощью к Стивену Стрэнджу, но вскоре ситуация выходит из-под контроля. Фильм ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ будет доступен в магазине Кинопоиска.

С 11 марта — THE KING'S MAN: НАЧАЛО

Приквел залихватской шпионской франшизы Мэттью Вона. Стильные лазутчики строят козни против злодеев, стоящих за Первой мировой. В фильме снимались Рэйф Файнс, Рис Иванс, Даниэль Брюль и другие. Фильм THE KING'S MAN: НАЧАЛО будет доступен в магазине Кинопоиска.

С 11 марта — АЛЛЕЯ КОШМАРОВ

Атмосферный нуар от Гильермо дель Торо с 4 номинациями на «Оскар-2022». История взлета и падения амбициозного «телепата», который становится жертвой собственных афер. В главных ролях — Брэдли Купер, Руни Мара и Кейт Бланшетт. Фильм АЛЛЕЯ КОШМАРОВ будет доступен в магазине Кинопоиска.

С 29 марта — ЖОКЕЙ

Стареющий жокей Джексон собирается участвовать в своем последнем соревновании. Но неожиданно встречает молодого наездника, который утверждает, что он — его сын. Спецприз кинофестиваля «Сандэнс-2021» и лучшая роль Клифтона Коллинза. Фильм ЖОКЕЙ будет доступен в магазине Кинопоиска.

С 21 марта — УРОКИ ИСПАНСКОГО

Адам из Калифорнии (Марк Дюпласс) занимается испанским онлайн с Кариньо из Коста-Рики (Натали Моралес). Когда у одного из них происходит трагедия, уроки испанского становятся спасательным кругом, который поможет не рассыпаться на части и не сойти с ума. Фильм УРОКИ ИСПАНСКОГО будет доступен в магазине Кинопоиска.