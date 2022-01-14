Кинопоиск представил топ тайтлов по итогам новогодних каникул

Главные фильмы 2021 года, «Беспринципные» и «Гарри Поттер»

За 10 дней новогодних праздников более 4,5 млн подписчиков «Яндекс Плюса» смотрели фильмы и сериалы на Кинопоиске суммарно более 60 млн часов (при подсчете учитывалось только смотрение по подписной модели без учета рекламной модели и модели по покупке или аренде тайтлов). Ежедневная аудитория подписчиков, которые смотрели тайтлы в онлайн-кинотеатре на каникулах, превышала 2 миллиона.

Лидером в топе стал ВЕНОМ 2, который посмотрели более миллиона подписчиков. Топ-10 фильмов и сериалов за новогодние каникулы (рейтинг составлен по количеству подписчиков «Яндекс Плюса», которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма c 31 декабря 2021 по 9 января 2022 года):

• ВЕНОМ 2

• ГАРРИ ПОТТЕР 20 ЛЕТ СПУСТЯ: ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХОГВАРТС

• ДЮНА

• КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ

• ОТРЯД САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ

• «Беспринципные»

• ОДИН ДОМА

• ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ

• ФОРСАЖ 9

• ВРЕМЯ

Единственным сериалом, который вошел в число лидеров, стал проект «Беспринципные» — комедия про жителей Патриарших прудов заняла шестое место. Всего сериал посмотрело более 1,5 млн подписчиков, проект держался на первом месте в топе онлайн-кинотеатра в ноябре и декабре.

Комедия про Кевина Маккаллистера ОДИН ДОМА стала самым популярным фильмом на сервисе 31 декабря. Фильм ГАРРИ ПОТТЕР 20 ЛЕТ СПУСТЯ: ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХОГВАРТС, в котором звезды франшизы воссоединились в школе чародейства и волшебства, стал самым популярным на Кинопоиске 1 января. Его посмотрел каждый пятый подписчик, смотревший фильмы и сериалы на Кинопоиске в эти праздники. Самым популярным спешелом стал «Зёма 3. Новогодний замес».