«Кинопоиск» представил обновления библиотеки октября 2022 года

Отечественные премьеры, дорамы, анимация и многое другое

Смотрим вместе

Осенью — «Конец света» (1 сезон)

Комедия от шоураннера Дмитрия Нелидова и режиссера Александра Незлобина. В районе Чертаново, известном периодическими вторжениями и притяжениями, внезапно объявляется сам Князь Тьмы. У него грандиозные планы, но для их реализации ему нужна помощь сына — тридцатилетнего кассира супермаркета, который даже к отцу из преисподней имеет массу вопросов. Всевластному Князю Тьмы придется строить отношения с земными родственниками, чтобы осуществить задуманное и преподать урок человечеству. В ролях могущественного отца и строптивого сына — Юрий Колокольников и Семен Трескунов. Сериал «Конец света» будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 4 октября — «Гриффины» (21 сезон)

Легендарный мультсериал об эксцентричной американской семейке от сценариста и актера Сета Макфарлейна, полный неполиткорректных шуток и отсылок к поп-культурным реалиям. Гриффины — это Питер, простой обыватель, который не лезет за словом в карман, его жена Лоис, учительница музыки с незаурядным прошлым, и трое их детей — тревожная дочь Мег, сын Крис, копия отца, и не по годам умный младенец Стьюи, вынашивающий планы по захвату мира. Новый сезон мультсериала «Гриффины» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 14 сентября — «Рассказ служанки» (5 сезон)

Продолжение антиутопии про тоталитарное государство Галаад, где царит консервативный патриархат, а женщины лишены гражданских прав. После убийства командора Уотерфорда Джун продолжает на расстоянии сражаться с Галаадом и пытается воссоединиться с дочерью Ханной, оставшейся на вражеской территории. Тем временем влияние Галаада охватывает Канаду. Овдовевшая Серена Уотерфорд планирует установить власть в Торонто. Командор Лоуренс хочет провести реформы в Галааде и возглавить республику, а помогает ему в этом тетка Лидия. В сериале снимались Элизабет Мосс, Ивонн Страховски, Джозеф Файнс, Энн Дауд, Макс Мингелла, Самира Уайли и другие. Сериал «Рассказ служанки» будет доступен на more.tv и на Кинопоиске по подписке Плюс Мульти c more.tv. Доступен в Беларуси, Узбекистане и Казахстане

С 3 октября — «Тетя Марта»

Марта в свои восемь лет ведет жизнь, полную недетских забот. Единственный родственник рядом — дедушка — больше внучки нуждается в присмотре. Чтобы не оказаться в детском доме, Марта скрывает правду от учительницы, участковой и гламурной соседки и просит актера-неудачника притвориться ее отцом. На помощь приходит казанская родня в лице авантюриста Марата. Только в его планах не забота о девочке, а ее московские апартаменты. В главной роли — Виталия Корниенко. Сериал «Тетя Марта» будет доступен на more.tv и на Кинопоиске по подписке Плюс Мульти c more.tv. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане

С 18 октября — ВЫШКА

После гибели мужа в результате падения со скалы Бекки, увлекавшаяся экстремальными развлечениями, впала в депрессию. Год спустя девушка все еще не может прийти в себя, но в ее жизни внезапно появляется старая боевая подруга Хантер. Та предлагает почтить память покойного, забравшись на телерадиомачту B67 и развеяв там его прах. Девушки отправляются к самому высокому сооружению Соединенных Штатов, даже не представляя, с чем им придется столкнуться на его верхушке. Фильм ВЫШКА будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Уже на Кинопоиске — ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК

Хэнк — смелый пес, мечтающий стать самураем, вот только в городе кошек его никто не воспринимает всерьез. Но когда армия пушистых ниндзя угрожает стереть их городок с лица Земли, Хэнк становится единственной надеждой на спасение. Теперь с помощью мудрого учителя и верных друзей он должен в сжатые сроки овладеть навыками великого воина. Только так у него появится шанс победить в эпической битве с могущественным врагом, вооруженным от усов до хвоста. Мультфильм ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Уже на Кинопоиске — БАРБОСКИНЫ TEAM

Барбоскины мечтают прославиться и покорить Интернет. Они умеют танцевать и снимать смешные ролики, которые собирают лайки и просмотры, но до настоящих звезд Интернета, таких как Кошечка Кэт, им еще далеко. По случайности Кэт становится их соседкой, между ними завязывается не только дружба, но и соперничество. Мультфильм БАРБОСКИНЫ TEAM будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.



Кино для длинных вечеров

Уже на Кинопоиске — «Детективный синдром»

Драма-головоломка от режиссера Романа Волобуева. Довольно давно отец Павла пропал без вести. Парень не верит, что его папа мог просто сбежать из семьи, но у его матери на этот счет другое мнение. Замкнувшись в себе, Павел спутывается с криминальным авторитетом Германом, который дает подопечному мелкие поруч ения за хорошую плату. Однажды бандит поручает Паше перевезти сумку с деньгами, но во время поездки тот теряет ее. Понимая, что дела плохи, парень пытается отыскать сумку самостоятельно. Поиски приводят его в сумасшедший дом — самое неожиданное место, где могут найтись ответы на все его вопросы. Сериал «Детективный синдром» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс и на видеосервисе Wink. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 7 октября — ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО

Фильм-участник Каннского кинофестиваля-2022 от режиссера Дэвида Кроненберга. В недалеком будущем людей появился синдром ускоренной эволюции, из-за которого с телом начинают происходить удивительные изменения — люди почти перестали чувствовать боль. В погоне за запретными ощущениями и запредельными удовольствиями загадочная организация проводит эксперименты. Одни принимают новую реальность, а другие пытаются бороться с ней любыми возможными способами. В фильме снимались Вигго Мортенсен, Леа Сейду, Кристен Стюарт и другие. Фильм ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс и на видеосервисе Wink. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

В октябре — ПРОФИЛЬ

Фильм-призер Берлинского кинофестиваля-2018 от Тимура Бекмамбетова, снятый в формате screen life. Британская журналистка, работающая под прикрытием, вступает в контакт с террористом-вербовщиком «Исламского государства» Абу Билелем, чтобы написать статью о женщинах, уезжающих в Сирию и выходящих замуж за исламистов. Увлекшись расследованием, девушка и сама попадает под очарование Билеля. Фильм ПРОФИЛЬ будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Уже на Кинопоиске — ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Четвертая часть темпераментной франшизы ПОСЛЕ. Любовь Тессы и Хардина — неоспорима, и с каждым новым испытанием их связь становилась все крепче, а страсть — все сильнее. Но Хардин никак не может усмирить своих демонов, а Тесса уже не та наивная девушка, чей мир он перевернул с ног на голову. Она чувствует, что в вечных попытках спасти Хардина может потерять саму себя. Ждет ли их сказку счастливый финал, или же «долго и счастливо» — это не для Тессы и Хардина? Фильм ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО будет доступен в магазине Кинопоиска. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Уже на Кинопоиске — ПРОДУКТЫ 24

Фильм-призер Берлинского кинофестиваля-2022. Мухаббат живет и работает в продуктовом магазине на окраине Москвы. Большинство работающих в таких магазинах — мигранты. Как многие из них, Мухаббат находится в рабстве. У нее нет денег и документов, ей некуда бежать. Преодолевая отчаяние и страх, Мухаббат вырывается на свободу. Но чтобы вернуть самое дорогое, что у нее есть, ей предстоит пройти долгий путь, полный боли, компромиссов и потерь. Фильм ПРОДУКТЫ 24 будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

В октябре — КЭТ

Фильм-участник ММКФ-2022 от режиссера Бориса Акопова. Молодая эскортница недавно стала матерью. Отца у ребенка нет, и Кэт готова ради своего первенца на все. Девушке придется столкнуться с серьезным внутренним конфликтом и сделать важный выбор между материнством и бизнесом, который приносил хороший доход. Фильм КЭТ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс и на видеосервисе Wink. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.



Для самых маленьких

В октябре — «Отель у овечек» (1 сезон)

История дружной семьи овечек, открывших отель в старинном особняке. В каждой серии овечка Белла и ее старший брат Беня знакомятся с новыми постояльцами, помогают родителям в свободное от игр и школы время и стремятся превратить гостиницу в самое популярное место отдыха в городе. Мультсериал «Отель у овечек» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

C 3 октября — «Песенки фортуны» (1 сезон)

Музыкальный мультсериал для самых маленьких зрителей и защитников природы. Малышка Фортуна и ее веселые песенки расскажут детям о простых правилах хорошего и доброго экоповедения. Мультсериал «Песенки фортуны» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 15 октября — «Осторожно, Попадашкин» (1 сезон)

Ваня Попадашкин — весёлый, но немного рассеянный и наивный мальчик. Он лёгок на подъём, любит приключения и охотно вызывается помочь всем. Но в процессе так увлекается, что раз за разом попадает в беду. Одно слово — Попадашкин! Ученый лис мистер Фокс помогает Ване и учит его, как себя вести. Мультсериал «Осторожно, Попадашкин» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 13 октября — «SMASH! Юные супергерои» (1 сезон)

Добро пожаловать в лагерь летнего отдыха SMASH, где дети-супергерои и их питомцы со сверхспособностями учатся работать вместе, становятся отличными друзьями и набираются сил, становятся друзьями и спасают мир. Мультсериал «SMASH! Юные супергерои» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Уже на Кинопоиске — СЕЗОН ОХОТЫ 3

Продолжение сумасшедших приключений медведя-гризли Буга и его верного друга, оленя Элиота. На этот раз Буг пускается на поиски личного счастья и попадает... в бродячий цирк, где знакомится с очаровательной русской медведицей. Мультфильм СЕЗОН ОХОТЫ 3 будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 16 октября — БОСС-МОЛОКОСОС

Семилетний фантазер Тима ревнует родителей к недавно появившемуся на свет брату. Но малыш — совсем не простой ребенок, он обладает лидерскими задатками, уже носит деловые костюмы и во всем видит бизнес-задачу. Однажды Тим узнает о заговоре, целью которого является уничтожение любви. Но одному Тиму не справиться с этой бедой. Мальчику предстоит объединиться со своим нелюбимым братом, чтобы спасти родителей и вернуть порядок на Земле. Мультфильм БОСС-МОЛОКОСОС будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс в коллекции viju. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 20 октября — ГРИНЧ

Любой бы на месте Гринча позеленел и взбесился. Как порядочный интроверт он живет в темной пещере на самой вершине горы подальше ото всех, но эти «все» готовят грандиознейшее празднование Нового года. Они шумят, все украшают и дико бесят. Кто бы отказал себе в удовольствии испортить праздник? Гринч решает украсть Новый год. Мультфильм ГРИНЧ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс в коллекции viju. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.



Лучшее из Beat Film Festival

Уже на Кинопоиске — КУБРИК О КУБРИКЕ

В основу документального фильма Грегори Монро легли книга французского кинокритика Мишеля Симана и аудиозаписи его бесед с самим Стэнли Кубриком. Кубрик не любил давать интервью и объяснять свои фильмы. Он жил затворником, съемки старался проводить неподалеку и даже перед большими американскими премьерами мог игнорировать журналистов. Симан стал исключением: свой первый большой текст о Кубрике он написал в 1968 году и продолжал общаться с режиссером на протяжении последующих двадцати лет. Документальный фильм КУБРИК О КУБРИКЕ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Не доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Уже на Кинопоиске — МЫ БЫЛИ «ДЕТКАМИ»

Дебют режиссера Ларри Кларка ДЕТКИ вышел на экран в 1995 году и моментально стал классикой молодежного кино. Кларк нашел своих «деток» на нью-йоркских улицах, в тусовке трудных подростков, где все жили примерно так, как показано в фильме. МЫ БЫЛИ «ДЕТКАМИ» — это история той самой тусовки изнутри, рассказанная участниками событий и посвященная их погибшим друзьям: и Джастину Пирсу, сыгравшему главную роль, и еще одному скейтеру Харольду Хантеру, умершему из-за передозировки. Документальный фильм МЫ БЫЛИ «ДЕТКАМИ» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Не доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.



По подписке Плюс Мульти с Амедиатекой

С 31 октября — «Белый лотос» (2 сезон)

В новом сезоне сериала-сатиры на тему социального неравенства действие истории развернется в итальянском отеле. Дженнифер Кулидж вернется к своей роли обаятельной, но бестолковой богачки из прошлого сезона, к ней также присоединятся Обри Плаза, Тео Джеймс, Майкл Империоли, Хейли Лу Ричардсон и многие другие. Новый сезон сериала «Белый лотос» будет доступен в Амедиатеке и по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой на Кинопоиске. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 11 октября — «Авеню 5» (2 сезон)

Хью Лори в образе незадачливого командира космического крейсера возвращается на экраны, чтобы наделать еще больше ошибок. Второй сезон сериала «Авеню 5» расскажет, как богатые гости и красивые, но не очень умные работники судна переживают затянувшийся «отпуск»: продукты заканчиваются, нервы тоже на пределе, а впереди — Солнце. И вряд ли оно ласково согреет... Новый сезон сериала «Авеню 5» будет доступен в Амедиатеке и по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой на Кинопоиске. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 31 октября — «Край» (1 сезон)

Журналист Ханнис Мартинссон получает внезапное сообщение от зоозащитницы Сони, которая утверждает, что приходится ему дочерью и ей грозит смерть. Ханнис прибывает на родину, чтобы встретиться с девушкой, но узнает, что Соня исчезла, и вскоре выясняет, что она мертва. Ханнис решает найти убийцу, но неприветливое местное сообщество явно не желает открывать ему тайну гибели активистки. Сериал «Край» будет доступен в Амедиатеке и по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой на Кинопоиске. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 18 октября — «Клятва» (2 сезон)

Вторая часть нашумевшего документального проекта об изнанке секс-культа, скрывающегося под личиной курсов личностного роста. Продолжение расскажет, кто из коварных героев «Клятвы» избежал справедливого наказания, а кто получил заслуженный срок за решеткой, кто остался верен учению Кита Раньера, а кто выступил на стороне обвинения. Кроме того, сериал раскроет еще больше подробностей о деятельности NXIVM — компании, которая долгие годы превращала отчаявшихся людей, желающих улучшить свою жизнь, в покорных рабов харизматичного, но жестокого лидера. Сериал «Клятва» будет доступен в Амедиатеке и по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой на Кинопоиске. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.



Комедии

Уже на Кинопоиске — УБОЙНЫЙ МОНТАЖ

Залихватская комедия от Мишеля Хазанавичуса. Начинающий режиссер и не особенно профессиональная съемочная группа подписываются на экспериментальный хоррор. Но во время съемок все идет наперекосяк — ведущая актриса неубедительно изображает ужас, ключевой актер напился, а на самих киношников внезапно нападают настоящие живые мертвецы. В главных ролях — Ромен Дюрис и Беренис Бежо. Фильм УБОЙНЫЙ МОНТАЖ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс в озвучке студии «Кубик в кубе». Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Уже на Кинопоиске — БИШАРАШКИ

Байтемир — успешный бизнесмен, сумевший заработать солидное состояние. Жена и двое его детей никогда не знали забот, ведь любящий муж и отец ни в чем им не отказывал. Но после покушения на его жизнь Байтемир решает на время уехать с женой и детьми в глухой аул, где живут простые люди. Бывшие богачи пытаются выдать себя за среднестатистическое семейство, но своим поведением вызывают у местных жителей массу вопросов и сомнений. Фильм БИШАРАШКИ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 17 октября — МУЖЧИНЫ НА ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА

Семь мужчин по разным причинам недовольны своей жизнью. Близкие отправляют их на необычный курс личностного роста. Там героев ждут невероятные приключения, комичные и трогательные ситуации, любовь и возвращение вкуса к жизни. Фильм МУЖЧИНЫ НА ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 31 октября — НЕУВОЛЬНЯЕМЫЙ

Венсан обожает свою непыльную работу. Но грядет массовое сокращение госслужащих. Начальница Изабель пытается найти причину для его увольнения, а он категорически отказывается уходить по собственному желанию. В ее власти командировать его в самые сложные и удаленные места службы: от африканской глуши и амазонских джунглей до Северного полюса. Кто победит в этой схватке не на жизнь, а на повышенную пенсию? Фильм НЕУВОЛЬНЯЕМЫЙ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 20 октября — ЛЕНА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Лена — обычная женщина, втайне мечтающая о красивой свадьбе, но ее избранник волею случая лишился паспорта и теперь вместо ЗАГСа с завидной периодичностью попадает в полицейский участок. И стало уже доброй традицией, что она вызволяет его, повышая материальный статус некоторых заинтересованных лиц. Однако Лена — женщина с сильным характером и готова сражаться за свое счастье, любовь и справедливость хоть каждый день. Фильм ЛЕНА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.



Боевики и триллеры

В октябре — «Эзель» (2 сезона)

Омер возвращается из армии, собираясь жениться на любимой. Но внезапно оказывается в тюрьме за убийство. Привычная жизнь, знакомые люди – все исчезает в мгновение ока. Любимая девушка, лучшие друзья — все они были как-то замешаны в этом. В тюрьме Омер знакомится с тем, который меняет его жизнь. Теперь Омера зовут Эзель, он человек с другим лицом и другим именем. И готов мстить людям, отнявшим у него все, но сначала ему нужно убить внутри себя любовь. Сериал «Эзель» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Уже на Кинопоиске — КЛАУСТРОФОБЫ 2: ЛИГА ВЫЖИВШИХ

Сиквел триллера КЛАУСТРОФОБЫ. Зои и Бен вместе с другими четырьмя победителями смертельно опасных квестов вновь оказываются в игре. Прежние задания покажутся им сущими пустяками по сравнению с тем, что поджидает их на этот раз: игра стала еще опаснее и безжалостнее, а шансы на выживание стремятся к нулю. Фильм КЛАУСТРОФОБЫ 2: ЛИГА ВЫЖИВШИХ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Уже на Кинопоиске — ЧЕЛОВЕК ИЗ РИМА

Взломав компьютер Папы Римского, неизвестный хакер оставляет сообщение о загадочных событиях, произошедших в старинной церкви Севильи. Ватикан поручает отцу Куарту тайно расследовать это дело. Но согласится ли древний храм поделиться своими секретами или накажет любого, кто осмелится до них добраться? В главной роли — Ричард Армитедж. Фильм ЧЕЛОВЕК ИЗ РИМА будет доступен в магазине Кинопоиска. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 27 октября — АПГРЕЙД. ЦИФРОВОЙ СОЛДАТ

Ближайшее будущее, новые технологии все плотнее входят в повседневную жизнь. Но профессиональный телохранитель Лун не любит все новое, он привык полагаться только на себя. Его смертельно больной дочери требуются дорогие лекарства, и Луну приходится стать тестировщиком почти неуязвимого экзоскелета суперсолдата. Фильм АПГРЕЙД. ЦИФРОВОЙ СОЛДАТ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Драмы

С 17 октября — РОДИТЕЛЬ

Борьба за дочь, подсевшую на героин, заставляет отца познакомиться с теневой жизнью Санкт-Петербурга. Не доверяя полиции, вместе с другом он начинает распутывать клубок драгдилерской сети, надеясь остановить волну наркомании, которая захлестнула город. В главной роли — Михаил Пореченков. В фильме также снимались Мария Миронова, Влад Фурман, Мария Шукшина, Ангелина Стречина и другие. Фильм РОДИТЕЛЬ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Уже на Кинопоиске — КОТЕЛ

Савелий, владелец компьютерного клуба «Котёл», был доволен своей жизнью на Районе — до момента подозрительного самоубийства товарища. Под впечатлением от этой трагедии Савелий решил порвать с окружением и убраться с Района подальше. Но старые друзья и многочисленные, порой абсурдные, обстоятельства не хотят отпускать героя. В главных ролях — Александр Кузнецов и Александра Ревенко. Фильм КОТЕЛ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 8 октября — ДЕВУШКА В ЗЕЛЕНОМ БЕРЕТЕ

Лоре 23 года, она выучилась на лингвиста, но все еще находится в поисках себя. Она решает пойти добровольцем в военно-морской флот, где ее приставляют офицером протокола к командиру Ривье. Лоре необходимо быстро адаптироваться к условиям и правилам службы. Кроме этого, командир Ривье вдохновляет девушку получить свой собственный зеленый берет. Сможет ли хрупкая, целеустремленная девушка сделать карьеру на флоте? Фильм ДЕВУШКА В ЗЕЛЕНОМ БЕРЕТЕ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 14 октября — НЕВИДИМЫЙ МИР

Фильм-призер Каннского кинофестиваля-2021. Нора и ее старший брат Абель — новички на детской площадке начальной школы. Они ищут новых друзей, пробуют участвовать в детских играх, но прежде безопасный мир оказывается жестоким испытанием на прочность. Погружаясь в непредсказуемую среду за пределами семейного гнездышка, Нора постепенно понимает: жизнь — штука непростая, а у людей, как у монет, есть две стороны. Фильм НЕВИДИМЫЙ МИР будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.



Пополнение коллекции дорам

В октябре — «Плохие дети» (1 сезон)

Двое детей, мальчик Ян Лян и девочка Пу Пу, сбегают из детдома, чтобы собрать денег на лечение младшего брата Пу Пу. Время на свободе они коротают в компании Чао Яна, старого друга Яна Ляна. Однажды, гуляя на природе, они случайно снимают на камеру сцену убийства. Теперь им предстоит решить, стоит ли обратиться в полицию, рискуя снова попасть в детдом. Сериал «Плохие дети» будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс в озвучке студии «Кубик в кубе». Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

В октябре — «Опасная зона» (2 сезона)

В городе орудует серийный убийца, который планирует свои нападения от и до: на месте преступлений нет ни одной улики, и ни один человек не попадает под подозрения. Ради того, чтобы поймать маньяка, полиция вынуждена сотрудничать с преступниками: лучшие умы закона и криминального мира выходят на охоту. Сериал «Опасная зона» будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс в озвучке студии «Кубик в кубе». Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 29 сентября — «Долгая ночь» (1 сезон)

Прокурор Цзян Ян расследует заурядное, на первый взгляд, убийство. Преступник пойман с поличным, улики неопровержимы. Но суд объявляет, что доказательств недостаточно, и следствие растягивается на долгие года, а сам прокурор погибает. Спустя десять лет распутать всю эту историю и найти виновных в смерти прокурора берется новый следователь — Ян Лян. Сериал «Долгая ночь» будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс в озвучке студии «Кубик в кубе». Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

В октябре — «Клетки Ю-Ми»

В центре сюжета — Ю Ми, офисная сотрудница, телом которой управляют тысячи клеток. После тяжелого разрыва отношений у Ю-ми отключилась «клетка любви». Теперь задача остальных клеток — помочь Ю-ми прийти в себя и залечить разбитое сердце. Сериал «Клетки Ю-Ми» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

В октябре — «Ильджимэ» (1 сезон)

История о корейском Робин Гуде — выходце из знатной семьи, который грабит богатых и бесчестных чиновников, помогая простым людям. Ильджимэ («одна ветвь сливы») — такое имя дали ему за то, что на местах преступления он всегда оставляет рисунок цветущей сливовой ветви. Сериал «Ильджимэ» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 1 октября — «Дьявольский судья» (1 сезон)

Альтернативная реальность, в Корее хаос и недоверие к власти. Кан Ё Хан — безжалостный судья по прозвищу Дьявол, который вершит правосудие в прямом эфире в формате реалити-шоу, а присяжными выступает вся нация. Ему противостоит глава фонда социальной ответственности, а также судья-новичок и полицейский. Сериал «Дьявольский судья» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

В октябре — «Даль-ли и камджатхан» (1 сезон)

Девушка из хорошей семьи Ким Даль-ли работает в художественной галерее приглашенным экспертом. Она говорит на семи языках, а вот готовка и уборка — это совсем не ее. Семья Чин Му-хака владеет сетью ресторанов, их бизнес начался с картофельно-свиного супа камджатхан. Парень не имеет достойного образования, зато обладает предпринимательской жилкой. Молодые люди знакомятся и сразу начинают испытывать симпатию друг к другу. Сериал «Даль-ли и камджатхан» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 1 октября — «Пропавшие: Другая сторона» (1 сезон)

Мистическая драма, действие которой разворачивается в загадочной деревне, где обитают души людей, пропавших без вести. Волею случая в эту деревню заносит афериста с золотым сердцем, к которому присоединяются проводник между мирами, госслужащая-хакер и молодой полицейский. Сериал «Пропавшие: Другая сторона» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 10 октября — «Чумон» (1 сезон)

История становления Когурё, древнего корейского царства, просуществовавшего 16 веков. Некогда великую державу раздирают склоки между чиновниками и междоусобные войны. В эти непростые времена рождается будущий герой — Чумон, которому суждено объединить народы и основать новое могущественное государство, память о котором будет жить в легендах многие века. Сериал «Чумон» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 15 октября — «Счастье» (1 сезон)

Человечество одолевает новая эпидемия: некоторые начинают испытывать нестерпимую жажду, превращаться в зомбиподобных существ и бросаться на людей. Юн Сэ-бом, сотрудница отдела по борьбе с терроризмом, пострадав от одного из таких людей, отправляется в центр по борьбе с новой болезнью. Обследование не выявляет у нее заражения, но комплекс, где она живет, обносят стеной и запирают на карантин. Теперь Сэ-бом, ее фиктивный муж И-хён, их новые соседи и случайно оказавшиеся в здании люди вынуждены уживаться в экстремальных условиях.