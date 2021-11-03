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«Кинопоиск» обновил логотип и визуальный стиль

Автор: Виолетта Палий

3 ноября 2021

Изменения представлены к 18-летию сервиса

Накануне своего 18-летия «Кинопоиск» представил новый логотип и визуальный стиль. На данный момент сервис представляет собой крупную русскоязычную энциклопедию о кино, и редакционное медиа, и кинокомпанию, которая продюсирует сериалы и фильмы, и популярный видеостриминг. Новый визуальный стиль отражает эти изменения и создает платформу для единых коммуникаций. 

 

Также приставка HD, которая отличала онлайн-кинотеатр, больше использоваться не будет.

 

Новый логотип «К» — это одновременно и буква, и метафора объединения людей, которых притягивает сила историй. Бренд-айдентика также включает в себя новый шрифт SangBleu Sunrise, акцентные цвета и визуальные элементы. К привычному оранжевому цвету добавлены два новых – ярко-бирюзовый и цвет лайма. 

Новый дизайн будет применяться во внешних коммуникациях, оригинальном контенте – постерах, заставках и трейлерах, а также в интерфейсах сервиса. На сайте, в приложениях для телефонов и телевизоров вскоре изменится логотип и иконки.

 

Мердан Агаев, арт-директор медиасервисов Яндекса: «Бренд "Кинопоиска" сейчас одновременно “живёт” на телефонах, в Smart TV, вебе, социальных сетях, выпускает собственный контент – оригинальные сериалы и фильмы, подкасты,YouTube-шоу. Старый визуальный стиль не учитывал всего этого многообразия, поэтому мы разработали новый. Он выглядит ярко и современно, хорошо работает как в визуально агрессивной среде, так и совместно с контентными брендами. Теперь «Кинопоиск» будет легко узнать и на экране кинотеатра, и на пульте телевизора».

 

 

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