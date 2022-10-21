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«Кинопоиск» покажет новые сериалы Warner Bros.

Автор: БК

21 октября 2022

Проекты компании появились в разделе «Скоро в подписке»

На «Кинопоиске» станут доступны новые сезоны проектов «Харли Квинн», «Пенниуорт», «Старгёрл» и «Кунг-фу». Данные сериалы Warner Bros. появились в разделе онлайн-кинотеатра «Скоро в подписке», конкретные даты релизов не заявлены. 

Пресс-служба «Кинопоиска» прокомментировала БК появление тайтлов Warner Bros. в списке будущих релизов: «Действительно, в подборке «Скоро в подписке» публикуется контент, который в ближайшее время появится на «Кинопоиске». Кроме этого, на странице фильма или сериала можно увидеть ожидаемую дату публикации и расписание выхода серий. Чтобы не пропустить новинку пользователь может отметить её значком «Буду смотреть» – и найти её затем  на экране «Моё» в онлайн-кинотеатре».

Показы продолжений сериалов «Пенниуорта» и «Кунг-фу» в мире стартовали в октябре, нового сезона «Старгёрл» — в конце августа. При этом мировой релиз всех серий третьего сезона «Харли Квинн» уже полностью состоялся.

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