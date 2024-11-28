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Производство на Киностудии им. М. Горького возглавит Александр Бондарев

Автор: БК

28 ноября 2024

Ранее он занимал должность ведущего продюсера в онлайн-кинотеатре Start.

Александр Бондарев займет пост первого заместителя генерального директора по кинопроизводству Киностудии им. М. Горького. Таким образом он возглавит направление производства, продвижения и дистрибуции проектов, в которых киностудия выступает продюсером или сопродюсером. 

«В течение пяти последних лет обновленная команда нашего Продюсерского центра решала задачу возрождения производства. Нужно было вернуть киностудии способность разрабатывать, снимать и доводить до зрителя фильмы самых разных жанров и форматов. Настало время делать следующий шаг. Мы будем ставить новые амбициозные цели, реализовывать масштабные и перспективные проекты. Уверена, что опыт Александра Бондарева и его доскональное знание индустрии помогут нам достичь заметных прорывов в самое ближайшее время», – говорит генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева.

Александр Бондарев займется дальнейшей разработкой и реализацией текущих проектов Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького. Команде во главе с Бондаревым также предстоит девелопмент новых игровых проектов, документальных и научно-популярных фильмов и циклов. Некоторые из них будут заявлены уже в следующем году. 

«Возглавить продюсерское направление легендарной киностудии для меня, пожалуй, самый большой и значительный вызов в карьере. Благодарю генерального директора Юлиану Слащеву за оказанное доверие, – комментирует Александр Бондарев. – Команда Продюсерского центра за пять лет сделала очень много, в том числе вернула былой объем выпуска кинопродукции. Вместе мы продолжим возрождать величие киностудии и создавать новый образ производителя современного контента».

До этого в течение двух лет Александр Бондарев занимал должность ведущего продюсера в онлайн-кинотеатре Start. В 2016–2022 был директором по производству «Киностудии КИТ». В 1995 году основал «Продюсерский центр ИВАН» для производства и продвижения художественных, телевизионных и документальных фильмов, а также организации и проведения крупных мероприятий, в том числе церемоний вручения премий ТЭФИ и «Ника», открытия и закрытия Московского международного кинофестиваля. В его фильмографии художественные фильмы ДОКТОР ЛИЗА, ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ, РУБЕЖ, сериалы «Эпидемия», «Аврора», «Султан моего сердца», «Собор», научно-популярный фильм «Жизнь. Инструкция по применению», восьмисерийный документальный цикл «СССР. Крушение» и многое другое.

 

Фото: Пресс-служба Киностудии им. М. Горького

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