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«Кинотавр» объявил даты проведения и сроки приема конкурсных заявок в 2022 году

Автор: Виолетта Палий

22 февраля 2022

Аккредитация гостей и участников откроется 1 июля

33-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» пройдет с 13 по 20 сентября 2022 года в Сочи в очном формате делового кинофорума с соблюдением норм Роспотребнадзора. Основной площадкой показов вновь станет Зимний театр.

Также «Кинотавр» с 1 марта до 1 июня включительно проводит прием заявок на участие в конкурсах полного и короткого метра. Подать картины и ознакомиться с регламентом фестиваля можно на официальном сайте: www.kinotavr.ru. Аккредитация гостей и участников будет открыта 1 июля. 

В рамках смотра будут представлены конкурсы полнометражных и короткометражных фильмов, секция «Кинотавр. Сериалы», а также спецпоказы и питчинг сериальных проектов.

«Кинотавр» – главный национальный кинофестиваль, смотр лучших российских фильмов, снятых за календарный год. Это питательная творческая среда, важная для формирования нового творческого поколения и свежих идей. Поэтому мы рады объявить прием заявок на фестиваль, который снова пройдет в Сочи в сентябре этого года с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности. Уверен, что заявок будет традиционно много – количество желающих попасть в конкурсные программы «Кинотавра» увеличивается с каждым годом», –  говорит президент фестиваля,  продюсер Александр Роднянский.

«Кинотавр» проводится при поддержке Минкультуры РФ и Фонда развития и поддержки социально-культурных проектов Романа Абрамовича.

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