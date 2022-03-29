top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Минкультуры РФ может провести кинофестиваль в Сочи вместо отмененного в 2022 году «Кинотавра»

Минкультуры РФ может провести кинофестиваль в Сочи вместо отмененного в 2022 году «Кинотавра»

Автор: Виолетта Палий

29 марта 2022

Об этом сообщила глава минкультуры Ольга Любимова

Минкультуры РФ может организовать национальный кинофестиваль в Сочи вместо отмененного в 2022 году «Кинотавра». По словам министра культуры Ольги Любимовой, у ведомства есть средства на проведение такого смотра.

«Происходящие события не должны нас парализовать, выбить из колеи. Нам не должны говорить о том, что у нас не будет фестивалей, что мы вам закрываем «Кинотавр». Если не будет «Кинотавра» в Сочи, будет национальный киносмотр, куда будут приезжать люди, потому что там выросло поколение кинематографистов. Никто не должен лишать нас традиции встречаться в Зимнем театре. Не будет названия «Кинотавр» — мы с отраслью придумаем другое», — отметила Любимова.

В этому году «Кинотавр» был запланирован на 13-20 сентября. Об отмене фестиваля ранее сообщил его президент Александр Роднянский в беседе с блогером Ильей Варламовым. В официальном письме Роднянский подтвердил, что в этом году смотр не состоится. «Он будет перенесен на период, когда мы переживем текущие политические события и сможем вернуться к кинематографу, в том числе – чтобы осмыслить произошедшее со страной и всеми нами», — заявил президент фестиваля.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Как военная операция на Украине влияет на российскую киноиндустрию
Подробнее
Фильм «Ампир V» не выйдет в российский прокат 31 марта
Подробнее
Госдума приняла закон о полной финансовой поддержке дебютантов
Подробнее
Евгений Никишов прокомментировал уход из 1-2-3 Production
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России с 21 по 27 марта
Подробнее
Светлана Максимченко обсудила с представителями кинотеатров меры господдержки отрасли
Подробнее
Ассоциация владельцев кинотеатров запросила у государства поддержку в размере 4,2 млрд рублей
Подробнее
Киностудия КИТ в апреле начнет прием заявок на питчинг комедийных сериалов
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Финник» уверенно возглавил чарт
Подробнее
«Кинотавр» не состоится в 2022 году
Подробнее
Стали известны лауреаты антипремии «Золотая малина»
Подробнее
Иван Гродецкий покинул должность гендиректора more.tv
Подробнее
Стали известны обладатели премии «Оскар»
Подробнее
Президентом Каннского кинофестиваля назначена Айрис Кноблох
Подробнее
«Бэтмен» по сборам в СНГ уверенно обошел «Чудо-женщину» и «Лигу справедливости»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Финник» и другие семейные релизы на взлете
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24–27 марта
Подробнее
Официальная касса России: первое место вновь занял «Анчартед: На картах не значится»
Подробнее
Касса четверга: «Финник» занял первое место
Подробнее
Международная касса: индийский боевик RRR стал лидером уикенда
Подробнее