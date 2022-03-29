Минкультуры РФ может провести кинофестиваль в Сочи вместо отмененного в 2022 году «Кинотавра»

Об этом сообщила глава минкультуры Ольга Любимова

Минкультуры РФ может организовать национальный кинофестиваль в Сочи вместо отмененного в 2022 году «Кинотавра». По словам министра культуры Ольги Любимовой, у ведомства есть средства на проведение такого смотра.

«Происходящие события не должны нас парализовать, выбить из колеи. Нам не должны говорить о том, что у нас не будет фестивалей, что мы вам закрываем «Кинотавр». Если не будет «Кинотавра» в Сочи, будет национальный киносмотр, куда будут приезжать люди, потому что там выросло поколение кинематографистов. Никто не должен лишать нас традиции встречаться в Зимнем театре. Не будет названия «Кинотавр» — мы с отраслью придумаем другое», — отметила Любимова.

В этому году «Кинотавр» был запланирован на 13-20 сентября. Об отмене фестиваля ранее сообщил его президент Александр Роднянский в беседе с блогером Ильей Варламовым. В официальном письме Роднянский подтвердил, что в этом году смотр не состоится. «Он будет перенесен на период, когда мы переживем текущие политические события и сможем вернуться к кинематографу, в том числе – чтобы осмыслить произошедшее со страной и всеми нами», — заявил президент фестиваля.