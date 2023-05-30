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Открыта аккредитация участников Санкт-Петербургского международного Контент Форума 2023 

Автор: БК

30 мая 2023

Конвент пройдет этой осенью

26–28  сентября 2023 года в Санкт-Петербурге, в Конгресс-центре международного конгрессно-выставочного комплекса «Экспофорум» состоится Санкт-Петербурский международный Контент Форум. В рамках форума в тот же период пройдут XXIV международная выставка «КиноТеатр Экспо» и выставка «Контент Экспо». 

Участие в Форуме подтвердили все ведущие дистрибьюторы контента в России. В связи с большим интересом к Форуму аккредитация делегатов в настоящее время уже открыта. Как и ранее, аккредитацию возможно приобрести онлайн, на сайте форума. Система онлайн-регистрации дает возможность заполнить и отправить заявку на аккредитацию, и получить все необходимые финансовые документы в электронном виде (счет, акт сдачи-приемки, счет-фактуру) в электронном личном кабинете.

Проведение Форума в прошлом году придало мощный импульс возрождению российского кинопроката в новых условиях. В этом году Форум снова приобретает особую значимость для всей контент-индустрии. Деловая и образовательная программа Форума станет наиболее масштабной за последние годы, и ответит на наиболее актуальные вопросы во всех сферах контент-индустрии – кинотеатры, онланй-платформы, ТВ. В частности, впервые с 2019 года состоится конференция «Контент в единой цифровой среде» при поддержке компаний – лидеров отечественной контент-индустрии. Вновь совместно с СПбМКФ состоится профессиональный форум «ВедуКиноБизнес», организуемый сетью «Премьер Зал» и многие другие деловые мероприятия: питчинги, семинары, конференции и др. 

В рамках Форума будут также вновь представлены лучшие фильмы, созданные в регионах,  киноклассика, сериалы и иной оригинальный контент онлайновых видео-платформ, документальное и короткометражное кино, концерты, спектакли и др. В рамках выставочной экспозиции будут представлены новые технические решения для кинотеатров и новые технологии дистрибьюции и производства контента. 

Санкт-Петербургский международный Контент Форум (СПбМКФ, до 2017 – форум и выставка «Кино Экспо», проводятся с 1999 года) – единственный в России, странах СНГ и Балтии ежегодный международный форум контент-индустрии, объединяющий кинотеатральный прокат, телевидение и цифровые медиа, главное событие для отечественной контент-индустрии. Участниками форума ежегодно становятся свыше 3000 представителей контент-индустрии из всех регионов РФ, стран ЕАЭС/СНГ и многих других стран мира, среди которых: представители кинотеатральных сетей и кинотеатров, компаний - производителей и дистрибьюторов контента для всех платформ, представители медиа-холдингов и телеканалов, операторов цифровых медиа (онлайн видео-сервисов и др.), органов власти в области культуры и массовых коммуникаций, представители СМИ и др.

Форум является ключевым событием для определения репертуара российского кино и иного контента в кинотеатрах, на цифровых видео-платформах и ТВ. Стратегическими партнерами Форума являются «Газпром Медиа» и «Экспофорум».

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