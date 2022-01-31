Видеосервис Kion представил обновления библиотеки февраля 2022 года

Оригинальные и эксклюзивные премьеры, а также новинки проката

Originals-сериалы Kion:

• В феврале — детективный сериал «Технарь»

Главный герой проекта — талантливый 30-летний программист Одинцов в исполнении Владимира Жеребцова, успешный молодой человек, в жизни которого явно идет белая полоса: красавица-жена, большой загородный дом, надежные товарищи, готовые прийти на помощь. На работе Одинцова и высоко ценят, и более чем хорошо платят, обещая время от времени перспективы карьерного роста. Но однажды благостный мир Одинцова рассыпается на части. Неожиданно супругу Одинцова похищают неизвестные — злоумышленники пробираются в его дом, обойдя все системы безопасности. Таинственный антагонист, возглавляющий похитителей, быстро выходит с героем на связь. Теперь Одинцов — пешка в руках злодея. Чтобы сохранить жизнь жены и ребенка, Одинцов вынужден делать все, что прикажет заказчик. Режиссером проекта выступил Душан Глигоров («Хрустальный»).

• В феврале — продолжение криминальной комедии «Два»

Во втором сезоне скетчкома друзья-сантехники Леха и Жека сталкиваются с последствиями своих многочисленных попыток легко и быстро разбогатеть. События второго сезона продолжаются ровно там, где оказались герои в конце первого сезона шоу — в логове бандита Мамона и его банды. Персонажам угрожают и обещают сохранить жизнь лишь в том случае, если за нее будет выплачена приличная сумма — несколько миллионов рублей. Режиссеры второго сезона — Сергей Наумов и Станислав Светлов. Главные роли исполнили Евгений Кулик и Алексей Кривеня.

Эксклюзивные и со-эксклюзивные полнометражные релизы:

• В феврале — кинокартина Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашева ЫТ

Это семь деревенских историй о добрых и злых соседях. Маленький сын берет без спроса ружье своего отца и одалживает другу. Деревенский глава узнает, что молодой парень привез невесту в дом, но знакомство с родственниками обернулось опасным конфликтом, и только он может не довести дело до трагедии. Глава молодой семьи продает дом родственницы и случайно теряет деньги, из-за чего у него начинают портиться отношения с женой. Смогут ли они сохранить семью? Всем героям предстоит сделать нелегкий выбор…

• В феврале — испанская комедия с Хавьером Бардемом в главной роли САМЫЙ ЛУЧШИЙ БОСС

В центре сюжета Бланко, владелец семейного предприятия, который ждет визита комиссии, которая должна решить, получит ли он награду за успехи в бизнесе. Для этого, разумеется, всё должно быть идеально, однако, как назло, проблемы возникают одна за другой.

• В феврале — драма МОЙ ЛЕГИОНЕР

Двадцатилетняя Ника следует за своим женихом, украинским солдатом Владом в исполнении Александра Кузнецова. Действия разворачиваются на тренировочной базе на Корсике, перед отправкой легионеров в Африку. Встреча с Селин, женой лейтенанта второго класса Максима, меняет представления Ники о своем будущем.

• С 10 февраля — ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ

Много сотен лет назад амбициозный воин Сюй Вэньу завладел волшебным боевым артефактом — десятью кольцами, с помощью которых он победил всех врагов и создал тайную организацию. На протяжении веков он собирал армию и тайно вмешивался в ход мировой истории, но в 1996 году встретил прекрасную девушку, мастера боевых искусств скрытой от посторонних глаз деревни Та Ло, остепенился и завёл семью. Сан-Франциско, 25 лет спустя. Парень Шон работает обычным парковщиком, а вечера проводит в караоке с подругой и коллегой Кэти — большой любительницей скоростных автомобилей. Однажды по дороге на работу на приятелей нападают хорошо подготовленные воины с целью забрать у Шона подаренный матерью медальон.

• Ко дню защитника Отечества — состоится премьера фильма Тиграна Кеосаяна БЕССМЕРТНЫЕ с Иваном Добронравовым, Алексеем Демидовым, Артёмом Ешкиным и Александром Метёлкиным в главных ролях. История четырех друзей, бывших однополчан, прошедших Афганскую войну, которые встречаются в канун Дня победы.

Помимо обновлений библиотеки, онлайн-кинотеатр Kion также продолжит обновлять главную страницу тематическими актуальными киноподборками каждую неделю.