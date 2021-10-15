top banner

Kion впервые провел презентацию в рамках MIPCOM

Автор: Виолетта Палий

15 октября 2021

По итогам мероприятия начались переговоры с европейскими дистрибьюторами и платформами

В рамках официальной программы 37-й международной выставки аудиовизуальной продукции MIPCOM в Каннах состоялась презентация Kion Showcase and Cocktail Party для зарубежных байеров, дистрибьюторов и представителей СМИ. Гостям были представлены проекты онлайн-кинотеатра собственного производства – в частности, сериалы и документальные фильмы из линейки Kion Originals.

Платформа Kion была впервые представлена международному рынку. На знакомство с новым российским онлайн-кинотеатром пришли представители индустрии из Испании, Германии, Великобритании, Литвы, Эстонии, Турции, ОАЭ, Греции, Норвегии и других стран.

В рамках презентации Kion рассказал о четырнадцати оригинальных проектах, производство которых было запущено в 2020 году. На международной выставке были презентованы сериалы из линейки Kion Originals:

• психологический детектив «Хрустальный» о проживании детской травмы;
• фантастический сериал в формате киносторис «Отец Сергий» об охоте экс-священника на разного рода нечисть;
• проект «Клиника счастья» об успешном сексологе, которая терпит бедствие в личной жизни; 
• музыкальный киноальманах «Шестнадцать+» о проблемах, с которыми сталкиваются молодые люди при взрослении;
• сериал «Коса» о загадочной героине-следователе и расследовании ритуальных убийств молодых девушек на Куршской косе.

Также зарубежным гостям представили документальные ленты, эксклюзивно доступные в онлайн-кинотеатре Kion. Речь шла о первом полнометражном байопике про создателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram «Дуров», а также документально-игровом фильме «Сахаров. Две жизни», рассказывающем о знаменитом советском разработчике водородной бомбы и лауреате Нобелевской премии мира.

По итогам презентации онлайн-кинотеатра Kion начались переговоры с несколькими крупными европейскими дистрибьюторами из Германии и Франции, а также с эстонскими бродкастерами, французскими и польскими платформами.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

IVI проведет всероссийский питчинг для начинающих сценаристов
Подробнее
Международный форум Casting Bridge в Великобритании начал принимать актерские анкеты
Подробнее
Экспертный совет Минкультуры отобрал фильмы, рекомендованные к получению поддержки
Подробнее
В Okko перешли два топ-менеджера IVI
Подробнее
Официальная касса России: лидерство в российском прокате сохранил «Веном 2»
Подробнее
«Своя война» Алексея Чадова продается на ключевые рынки мира
Подробнее
«Студия Видеопрокат» и Евгений Сангаджиев подписали эксклюзивное соглашение
Подробнее
Марюс Вайсберг заключил first-look deal с «Централ Партнершип»
Подробнее
В России снимут первый кукольно-игровой сериал для взрослых «Сахарный дворец»
Подробнее
Количество платящих подписчиков «КиноПоиск HD» и Kion заметно выросло в третьем квартале 2021 года
Подробнее
Оригинальный сериал IVI «Пробуждение» стал самым популярным у зрителей платформы по итогам третьего квартала
Подробнее
Большой фестиваль мультфильмов анонсировал программу
Подробнее
Russian Film Festival впервые пройдет в Индии в партнерстве с платформой Disney+Hotstar
Подробнее
Сериал «Игра в кальмара» показал самый успешный старт в истории Netflix
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Не время умирать» и «Веном 2» оказались на равных
Подробнее
Стали известны победители фестиваля Canneseries 2021
Подробнее
«Централ Партнершип» займется эксклюзивным прокатом фильмов Yellow Black & White
Подробнее
«Хэллоуин убивает» и «Последняя дуэль» выходят на мировые экраны
Подробнее
Международная касса: китайский фильм вновь возглавляет прокат
Подробнее
Касса России: Джеймс Бонд не смог одолеть Венома
Подробнее