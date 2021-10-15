Kion впервые провел презентацию в рамках MIPCOM

По итогам мероприятия начались переговоры с европейскими дистрибьюторами и платформами

В рамках официальной программы 37-й международной выставки аудиовизуальной продукции MIPCOM в Каннах состоялась презентация Kion Showcase and Cocktail Party для зарубежных байеров, дистрибьюторов и представителей СМИ. Гостям были представлены проекты онлайн-кинотеатра собственного производства – в частности, сериалы и документальные фильмы из линейки Kion Originals.

Платформа Kion была впервые представлена международному рынку. На знакомство с новым российским онлайн-кинотеатром пришли представители индустрии из Испании, Германии, Великобритании, Литвы, Эстонии, Турции, ОАЭ, Греции, Норвегии и других стран.

В рамках презентации Kion рассказал о четырнадцати оригинальных проектах, производство которых было запущено в 2020 году. На международной выставке были презентованы сериалы из линейки Kion Originals:

• психологический детектив «Хрустальный» о проживании детской травмы;

• фантастический сериал в формате киносторис «Отец Сергий» об охоте экс-священника на разного рода нечисть;

• проект «Клиника счастья» об успешном сексологе, которая терпит бедствие в личной жизни;

• музыкальный киноальманах «Шестнадцать+» о проблемах, с которыми сталкиваются молодые люди при взрослении;

• сериал «Коса» о загадочной героине-следователе и расследовании ритуальных убийств молодых девушек на Куршской косе.

Также зарубежным гостям представили документальные ленты, эксклюзивно доступные в онлайн-кинотеатре Kion. Речь шла о первом полнометражном байопике про создателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram «Дуров», а также документально-игровом фильме «Сахаров. Две жизни», рассказывающем о знаменитом советском разработчике водородной бомбы и лауреате Нобелевской премии мира.

По итогам презентации онлайн-кинотеатра Kion начались переговоры с несколькими крупными европейскими дистрибьюторами из Германии и Франции, а также с эстонскими бродкастерами, французскими и польскими платформами.