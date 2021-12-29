Kion представил релизы к новогодним каникулам

Праздничные хиты, ремейки популярных фильмов и оригинальные проекты

Оригинальные сериалы:

• 1 января в онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера сериала «Почка» с Любовью Аксеновой – драмеди о жажде жизни.

Главная героиня сериала — инспектор пожарной службы Наталья Кустова в исполнении Любови Аксеновой. В её жизни всё хорошо — каждая инспекция заканчивается серьезным кушем. Ради выгоды она не остановится ни перед чем: разденет даже родного брата и сестру. Кустова думает, что всё в жизни можно купить: солидных друзей, квартиру, одежду премиальных брендов и красивого бойфренда. Но ошибается… На плановом осмотре выясняется, что Наталье срочно нужна здоровая почка. У нее есть три месяца, чтобы найти донора. По иронии судьбы и по закону почку Наталье может отдать исключительно кровный родственник. Конечно, никто из них Наталье помогать не спешит. Девушке придется искать самые экстравагантные способы решить проблему. А зритель все десять серий будет ломать голову – героиня действительно что-то поняла и изменилась или это очередная игра?

• Еще одна премьера, которую можно посмотреть на каникулах, — оригинальный проект Kion «Сергий против нечисти» в формате киносторис. Это мистический комедийный детектив о борьбе с силами тьмы.

Главный герой проекта Сергий раскрывает преступления, совершенные при участии темных сил. Для Сергия это не только борьба со злом, но и бизнес: за каждую добытую нечисть он получает от добрых сил в лице Тетушки неплохое вознаграждение. Сергий не сторонится земных удовольствий и время от времени попадает в передряги, в связи с чем на его след выходит следователь полиции капитан Катя Земцова. Катя не готова поверить в сверхъестественное и подозревает Сергия в совершении страшных преступлений. Вместе им придется пройти большой путь и научиться доверять друг другу. Впереди их ждут не только битва с нечистью (в первом сезоне это Упырь, Кощей и Кот-Баюн), но и козни вредного и завистливого сослуживца Кати — оперативника Кракина. С каждым раскрытым делом в отношениях Кати и Сергия все больше видна взаимная симпатия…

• Во время новогодних праздников также можно посмотреть все эпизоды проекта «Два».

Это комедийный сериал о двух закадычных друзьях-сантехниках Лёхе и Жеке, постоянно находящихся в поисках денег. Герои в каждой серии ввязываются в новую криминальную авантюру, но им отчаянно не везет. Леха не теряет надежды разбогатеть: его жена Тамара работает в полиции и даже не подозревает, что снабжает мужа «нужной» информацией. Жека трусоват, но жена Наталья каждое утро выпроваживает мужа на «дело», так как ей срочно нужно что-то купить, и к шантажу она не стесняется привлекать членов семьи.



Полнометражные фильмы:

• 6 января в онлайн-кинотеатре Kion состоится со-эксклюзивная премьера кинокартины КУПЕ НОМЕР 6.

По сюжету, студентка из Финляндии садится в поезд Москва-Мурманск, пытаясь сбежать от своей таинственной московской любви. По воле случая ей приходится разделить долгую поездку и тесное купе с грубоватым русским шахтером. Нечаянное соседство помогает обоим пассажирам купе номер шесть осознать своё одиночество и тоску по человеческим отношениям. Фильм получил гран-при Каннского кинофестиваля.

• Другой кинокартиной, которую можно посмотреть во время праздничных каникул, станет ремейк фильма ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ.

Однажды в заснеженном лесу Золушка встретила прекрасного принца. Они понравились друг другу с первого взгляда, но назвать своего имени девушка не решилась. Ведь она всего лишь сирота на посылках у вредной мачехи и ее дочери. Золушке повезло — охотник вручил ей три волшебных орешка, исполняющих любые желания. Один из них даровал ослепительное платье и приглашение на королевский бал…

Посмотреть с детьми:

• Семейная комедия МОЙ ПАПА НЕ ПОДАРОК

Главный герой Макс никогда в жизни так не ждал Нового года. Косплей-фестиваль геймеров! Приз лучшего игрока! Но вдруг на его пути возникает дерзкая девчонка Венера и ее суровая мама-полицейский. Однако Макса не остановить. Он всё сделает, чтобы оказаться на Косплее. Выиграет гонку на супердронах. Обезвредит таинственного злодея. Провернёт ограбление и спасёт отца от банкротства. И ничего бы этого не произошло, если бы не изобретение его папы - фантастический и фантастически смышлёный дрон с повадками милого зверька.

• Во время новогодних каникул дети также смогут посмотреть мультфильм СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР

Что делать, если в доме поселилось настоящее исчадие ада, а именно два подростка? Срочно планировать самый жуткий отпуск! Мартиша, Гомес, Уэнсдей, Пагсли и дядя Фестер загружаются в семейный походный катафалк, чтобы отправиться навстречу новым приключениям и чудаковатым друзьям, от которых волосы встанут дыбом. В этой поездке семейка Аддамс сплотится намертво! Если, конечно, останутся выжившие…

• Анимационный фантастический фильм НЕИСПРАВИМЫЙ РОН также можно посмотреть в онлайн-кинотеатре во время новогодних каникул.

У любого ребенка должен быть друг. Настоящий, а не какой-то там домашний питомец. Таким лучшим другом может стать прекрасный робот, умеющий двигаться, говорить, но главное — подключенный к интернету, и помогающий своему хозяину делать публикации в соцсетях и узнавать о всех последних тенденциях, поддерживать связь с одноклассниками и быть в курсе событий. Такие есть у всех школьников, кроме стеснительного Барни, который из-за этого чувствует себя чужим среди своих сверстников — до тех пор, пока не получает на день рождения долгожданный подарок. Но робот по имени Рон оказался бракованным, и его юный хозяин решает самостоятельно научить его всему, что знает сам.

Документальные фильмы:

• Эксклюзивная цифровая премьера в России документального фильма КАПИТАНЫ ЗААТАРИ состоится 1 января в онлайн-кинотеатре Kion.

Это история, в центре которой два мальчика-подростка, Махмуд и Фавзи. Они вместе со своими семьями живут в иорданском лагере беженцев «Заатари». Здесь ужасные условия проживания, но люди тем не менее получают возможность выжить. Махмуд и Фавзи стремятся не просто существовать, а начать жить. Главным увлечением парней, как и многих подростков во всем мире, становится футбол. Несмотря на призрачные надежды, Махмуд и Фавзи тренируются каждый день. Однажды их замечают скауты Aspire Academy — спортивного учреждения Катара, куда набирают молодых людей из разных стран этого региона. Эта путевка в жизнь становится главным шансом для реализации амбиций и потенциала главных героев.