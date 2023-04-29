Новинки онлайн-кинотеатра KION в мае

Российские ориджиналс и американское кино

В мае онлайн-кинотеатр KION продолжит пополнять свой каталог премьерами оригинальных сериалов и фильмов, документальных проектов и лицензионных новинок.

C 4 мая:

«Отчаянная невеста», Россия.

33-летняя Алиса (Анна Зайцева) состоит в отношениях с женатым Лукасом (Пьер Бурель) и уверена, что возлюбленный вот-вот разведется. Однако мечты о совместном будущем с любимым рушатся, когда девушка узнает, что жена Лукаса ждет третьего ребенка. После скандального расставания мать Алисы (Юлия Ауг) убеждает дочь, что в ее тридцать с хвостиком шансов выйти замуж и родить практически не осталось, нужно торопиться. Мама уверена: пора заканчивать с поисками себя и бросать занятия в киношколе, чтобы сосредоточиться на поиске мужа. Мама и дочь заключают договор: в течение года Алиса должна найти мужа и забеременеть, иначе ей придется рожать от лучшего друга Паши (Василий Михайлов). Паша — сын маминой подруги, умный, саркастичный и талантливый, которому также не везет в любви, и он компенсирует отсутствие отношений просмотром порно.

Все пять серий проекта будут доступны зрителям в день премьеры.

Также в мае:

«Спасти единственного сына», Россия.



Врач Лика Булатова (Анна Ардова) узнает, что ее сын Василий (Валерий Степанов) пропал во время отдыха в Греции. Следователи ФСБ подозревают, что Василий присоединился к сирийским боевикам. Лика уверена: ее сына похитили. Спустя 20 лет Лика находит и просит о помощи биологического отца Василия Павла (Алексей Серебряков). Павел тоже врач, но его карьера и личная жизнь не сложились и у него — проблемы с законом. Вместе они отправляются в чужую страну, где ведут опасные поиски, попадают в зону боевых действий и каждый день рискуют собственными жизнями, обретая новый смысл жизни. У них одна цель — спасти родного сына, вытащить его из плена живым.

РАСПРАВЛЯЯ КРЫЛЬЯ, Россия.



1943 год. Анна Петрова (Катерина Шпица) — боевая летчица, которая получила тяжелую травму позвоночника после того, как противник сбил ее самолет. Она вернулась в тыл и работает ведущим инженером на авиационном заводе, где готовят к испытаниям новые самолеты «Кречеты».

Руководство завода, не зная о последствиях ее травмы, поручает Анне вместе с майором Зотовым (Александр Горбатов) перегнать опытный образец «Кречета» на фронт для боевых испытаний.

Кроме желания одержать победу над врагом и вернуться домой с победой, Анна преследует и личную цель. Она настроена поквитаться с майором Бриггелем — немецким летчиком «Черного Мессера», из-за которого погиб ее возлюбленный.

МАТЧ ЖИЗНИ, Хорватия/США.

Действие фильма происходит весной 1944 года. На день рождения Адольфа Гитлера нацисты организовывают футбольный матч между узниками концлагеря и элитной нацистской командой. Матч, который заключенные настроены выиграть любой ценой.

ДОКТОР, Россия.

Ночью в психоневрологическом отделении для подростков происходит ужасное событие — едва не гибнет один из пациентов. Взрослые предполагают, что виновник ночного происшествия — кто-то из ребят. Врачи опасаются, что история повторится и закончится трагедией. Есть версия, что подростки по ночам играют в «собачий кайф», игру с удушением. Разобраться во всем и остановить смертельную игру должен Иван Христофоров — талантливый психиатр, который лечит своих юных пациентов не столько таблетками, сколько педагогическими методами. Но, оказывается, что найти виновника — это самое простое. Гораздо сложнее спасти его душу — это и становится главной целью Христофорова. Ради этого он готов пожертвовать всем.

ЗВЕЗДЫ В ПОЛДЕНЬ, США/Франция.

Американская журналистка Триш, застрявшая в Никарагуа, влюбляется в загадочного англичанина Дэниэла, с помощью которого она надеется выбраться из страны. Однако вскоре Триш понимает, что он может быть в еще большей опасности, чем она. В главных ролях: Джо Элвин, Маргарет Куэлли, Бенни Сэфди · Дэнни Рамирес, Ник Романо.