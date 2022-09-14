Экс-руководитель направления работы с артистами Spotify в России присоединился к команде «Яндекса»
Автор: БК
14 сентября 2022
Рустам Киреев займется развитием отношений медиасервисов компании с артистами и лейблами
Рустам Киреев назначен на позицию директора по работе с артистами в медиасервисах «Яндекса» («Музыке», «Кинопоиске», «Афише»). Об этом сообщает Sostav со ссылкой на «Яндекс».
Киреев на новой должности займётся стратегическим развитием и укреплением отношений компании с артистами и лейблами.
До начала работы в «Яндексе» Киреев три года руководил направлением работы с артистами Spotify в России. Ранее он также возглавлял музыкальную редакцию на канале MTV Russia.
В июне «Яндекс» объединил в новую бизнес-группу «Кинопоиск», «Музыку», «Афишу» и финтех. Данное подразделение возглавил генеральный директор компании Артем Савиновский.
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