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Сооснователь компании Bubble Studios возглавит производство оригинальных проектов «Кинопоиска»

Автор: БК

25 апреля 2022

Михаил Китаев ранее работал с онлайн-кинотеатром над «Майором Громом» и сериалом «Фурия»

К команде контентного подразделения медиасервисов «Яндекса» присоединился Михаил Китаев, которые будет отвечать за производство оригинального контента «Кинопоиска», сообщила пресс-служба видеосервиса. 

Михаил Китаев является одним из основателей и продюсером кинокомпании Bubble Studios, которая производит совместно с Кинопоиском проекты МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР, МАЙОР ГРОМ: ТРУДНОЕ ДЕТСТВО и сериал «Фурия». Китаев работал над такими картинами, как ЧЕМПИОН МИРА, СПУТНИК, Т-34, а также работал в продюсерских командах сериалов HBO «Чернобыль» и BBC «МакМафия».

По данным компании GfK, «Кинопоиск» является крупнейшим онлайн-кинотеатром в России по числу подписчиков по итогам IV квартала 2021 года. Фильмы и сериалы на видеосервисе хотя бы раз в месяц смотрит более 5,5 млн подписчиков «Яндекс.Плюс»(данные за декабрь 2021 года). Также ранее стало известно, что выручка «Кинопоиска» по итогам 2021 года увеличилась в 2,4 раза, до 7,16 млрд рублей. Чистый убыток при этом составил 4,85 млрд рублей.

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