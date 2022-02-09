Анастасия Корчагина назначена коммерческим директором по контенту IVI

Это новая позиция в структуре онлайн-кинотеатра

Позицию коммерческого директора по контенту в IVI заняла Анастасия Корчагина. Это новая руководящая должность в онлайн-кинотеатре. В задачи Анастасии будут входить реализация стратегии привлечения инвестиций в собственные проектов под брендом IVI Originals, реализация со-инвестиционных сделок и монетизация прав на контент, в том числе и международные продажи. Кроме того, Анастасия будет руководить лицензированием контента, который находится в распоряжении российских правообладателей, направлением детского контента, телеканалов и non-scripted.

Анастасия Корчагина ранее работала на телеканале «Пятница», где она руководила департаментом контента и занималась адаптацией и маркетингом программы «Орел и решка». Также на ее счету — покупка прав на трансляцию сериала «Шерлок», вывод на российский рынок ряда международных проектов: «Мир наизнанку», «Адская кухня», «Пацанки», а также продажа шоу «инстаграмщицы» на сервис Amazon, что явлется первой подобной сделкой в истории российского реалити.

Также Корчагина руководила направлением контента на телеканалах 2х2 и MTV, а с 2020 года была директором по контенту, лицензированию и программной стратегии в медиагруппе Viasat. В сфере контента, его лицензирования, покупки и продажи цифровых прав она работает более 11 лет.