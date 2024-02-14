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Сериал «Макс и Гусь» получит полнометражный приквел

Автор: БК

14 февраля 2024

Выход картины в прокат запланирован на весну

Сериал «Макс и Гусь» обзаведется фильмом-предысторией – кинокомпании «Вселенная кино» и «Ящер Пикчерс» при поддержке «НМГ Студии» готовят экшн-комедию КОРЕША с Никитой Кологривым и Владимиром Карпуком.

Лента расскажет о похождениях закадычных друзей до того, как они встали на криминальную дорожку. По сюжету, Макс угоняет коллекционный «Кадиллак» у местного авторитетного бизнесмена, а Гусь пытается помочь своему другу, даже несмотря на то, что его взяли в заложники и заставили разгребать бесхозные гаражи, на месте которых этот самый бизнесмен решил построить самый лучший в Пензе отель.

В актерском составе картины также задействованы Георгий Дронов, Микита Воронов, Настасья Самбурская, Надежда Сысоева, Михаил Горевой, Глеб Калюжный, Марат Башаров, Сергей Рост, Игорь Жижикин, Сергей Комаров, Сергей Беляев и Никита Джигурда.

Режиссером проекта выступает Денис Павлов, а генеральными продюсерами – Андрей Шишканов и Дмитрий Щербанов.

«Абсурд бытия героев фильма и собственный идиотизм – все это КОРЕША. Вопреки всему герои фильма выкручиваются из проблемных ситуаций, которые находчиво и сообща сами себе и создают. Зрителей ждёт череда по-настоящему непредсказуемых сюжетных поворотов, юмор и, конечно, бесконечное обаяние наших героев», – подчеркнул Шишканов.

«Наш фильм – это черная комедия, обильно насыщенная самыми неожиданными приключениями. Героям фильма предстоит побывать под землёй, на воде и даже в космосе. Я не могу припомнить подобных комедийных экшн-фильмов в российской киноиндустрии, с которыми можно было сравнить наш проект. Будет смешно и очень ярко визуально», – добавил Щербанов.

Выход КОРЕШЕЙ в прокат запланирован на весну этого года.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Вселенная кино»

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