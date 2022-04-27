Данила Козловский подал иск к структуре ГК Start

Компания должна выплатить 128 млн рублей за передачу прав на сериал «Карамора»

25 апреля компания режиссера и актера Данилы Козловского ООО «ДК интертеймент» подала иск к ООО «Старт студио», которая входит в ГК Start. Третьим лицом в иске является фонд «Кинопрайм», выступивший инвестором сериала «Карамора». Данная информация появилась в картотеке Арбитражного суда г. Москвы. Как отметил Козловский, иск связан с невыполнением компанией обязательств по действующему договору.

Заключенное в сентябре 2021 года стратегическое партнерство «ДК интертеймент» с видеосервисом Start предусматривало сотрудничество не только по «Караморе», но и по и другим проектам. Срок действия – конец 2023 года с возможностью пролонгации. Эксклюзивная премьера восьмисерийного проекта «Карамора» состоялась на Start в январе 2022 года.

В тексте иска указано, что согласно договору «Старт студио» за вознаграждение получает исключительные права на сериал «Карамора», а также на сценарии и другие сопутствующие материалы (тизеры, фотографии, видеоролики и т. д.), созданные в связи с выпуском этого проекта. Правами до передачи ответчику совместно владели «ДК интертеймент» и «Кинопрайм».

Общая сумма вознаграждения составляет 957,5 млн рублей, которая была разбита на периодические выплаты, которые «Старт студио» должен был перечислять «ДК интертеймент» и «Кинопрайму». Кроме того, создатель и инвестор «Караморы» должны были получать дополнительное вознаграждение в виде процентов от доходов за дистрибуцию проекта. После подписания договора «Старт студио» смог пользоваться правами на проект без ограничений.

В итоге в январе «ДК интертеймент» передал «Старт студио» итоговую мастер–копию сериала и разместил для скачивания финальный восьмой эпизод проекта, премьера которого состоялась 3 марта в онлайн-кинотеатре Start. Из иска следует, ответчик сначала выполнял свои обязательства, но в марте в рамках выплаты фиксированного вознаграждения не был произведен очередной транш в размере 125 млн рублей. На урегулирование в досудебном порядке ответчик не пошел. К моменту подачи иска сумма неустойки составила 3,1 млн рублей, а общая сумма взыскания – 128,1 млн рублей. Дата заседания суда по делу пока не назначена.

Пресс–служба Start сообщила, что иск еще не получали и надеялись, что удастся прийти к взаимопониманию в досудебном порядке — компания вела с партнерами переговоры о реструктуризации платежей «в связи со сложившейся форс–мажорной ситуацией»: «Бизнес-модель Start строится на окупаемости контента не только от премьеры на собственной платформе, но и от дальнейшей дистрибуции на другие платформы и телеканалы в России и за рубежом. До подписания нашего договора уже начались переговоры с международными крупными площадками и с телеканалами в России. В связи со специальной военной операцией переговоры и подписание договоров дистрибуции остановились. В России дистрибуция стала невозможна по нескольким причинам, в том числе связанным с содержанием проекта и обращением граждан в надзорные органы».