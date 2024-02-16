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Минюст РФ признал актера Никиту Кукушкина* иноагентом

Автор: БК

16 февраля 2024

Ведомство расширило список в пятницу, 16 февраля

В пятницу, 16 февраля, Министерство юстиции РФ расширило список иностранных агентов – в него вошел актер Никита Кукушкин*.

Ученик Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ после окончания продолжил работать под его руководством в «Седьмой студии» и «Гоголь-центре».

В числе киноработ Кукушкина – ПРИТЯЖЕНИЕ Федора Бондарчука, КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, КЛАСС КОРРЕКЦИИ Ивана И. Твердовского и многое другое.

* Внесен Минюстом в реестр иноагентов.

Фото: кадр из фильма КЛАСС КОРРЕКЦИИ

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