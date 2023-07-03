Культовыми героями для молодежи стали Человек-паук и Терминатор

По результатам исследования киногероев различных поколений

Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» и Институт современных медиа (MOMRI) провели Второй всероссийский опрос «Киногерои поколений», который определил, как выбирают фильмы россияне разных аудиторных групп, какие фильмы считают культовыми и каких героев хотят видеть в кино.

Онлайн-опрос проводился 16–23 июня, в нем приняли участие 1 600 горожан в возрасте от 14 до 60 лет, смотрящие кинофильмы не реже одного раза в месяц в любой медиасреде. Социологи исследовали отношение к выбору фильмов и героям кино у представителей поколения X (рожденные с 1963 по 1982 год), поколения Y (рождённые с 1983 по 1997 год) и поколения Z (рожденные с 1998 по 2009 год).

По результатам исследования выяснилось, что чаще всего участники опроса смотрят кинофильмы по телевизору – 50% каждый или почти каждый день, 31% – онлайн. В кинотеатре 55% респондентов смотрят реже, чем раз в месяц, 23% – не смотрят вообще, 17% – смотрят 1-2 раза в месяц.

Чем старше зрители, тем чаще смотрят кино по телевизору и тем реже – в кинотеатрах. Кинозрители от 45 до 60 лет стали реже смотреть фильмы на всех платформах, а опрошенные в возрасте 25–34 лет стали чаще ходить в кинотеатры по сравнению с летом 2022 года.

22% зрителей 14-25 лет смотрят кино в кинотеатре 1-2 раза в месяц, 53% – реже, чем раз в месяц, 5% – смотрят 1-2 раза в неделю, 15% не ходит в кино вообще. Среди опрошенных респондентов 26-40 лет 55% смотрят реже, чем раз в месяц, 21% – 1-2 раза в месяц, 5% – 1-2 раза в неделю, 18% не смотрят вообще. Взрослые зрители 41-60 лет предпочитают приходить в кино реже, чем раз в месяц (58%), не ходят вообще (28%) и смотрят 1-2 раза в месяц (11%).

Самый значимый фактор, на который обращают зрители, решая, смотреть или нет российский фильм, – сюжет, история и жанр фильма. Также имеют значение личность главного героя, исполнитель главной роли и режиссер картины. Поколения Y и Z больше ценят юмор и иронию в фильмах, но им менее важна мораль и наличие поучительной мысли. Популярные актёры, а также «хеппи-энд» больше важны для поколений X и Y.

Главное в жизни киногероя — семья и дети (38%) и родина и патриотизм (34%). В топ-5 ценностей героя также вошли личностный рост / саморазвитие (29%), любовь/ романтика (30%), а азарт/приключения (25%) обогнали профессиональные достижения (21%). Патриотизм чаще выбирали люди более старших возрастов, а саморазвитие важнее для молодежи. О значимости семьи чаще говорили опрошенные 25–44 лет.

Исследование показывает рост запроса на неоднозначных, сложных героев, в особенности у более молодых кинозрителей. «Реальный» герой — это не только персонаж, схожий со зрителем типажом или условиями жизни, но и неоднозначный герой, обладающий уязвимостями, неидеальный, возможно, со сложной историей.

Также участники исследования самостоятельно указали топ-3 фильма и героя, которых они считают знаковыми для своего поколения.

Топ-10 культовых фильмов

X Y Z БРАТ / БРАТ 2 БРАТ / БРАТ 2 ГАРРИ ПОТТЕР МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ ТЕРМИНАТОР ФОРСАЖ ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ! ТИТАНИК МСТИТЕЛИ БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА АВАТАР БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ ТИТАНИК ОФИЦЕРЫ ГАРРИ ПОТТЕР 1+1 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ ФОРСАЖ ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА АВАТАР СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ МАТРИЦА ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ ТЕРМИНАТОР ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА БРАТ / БРАТ 2 и ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ

Топ-10 культовых героев