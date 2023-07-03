Культовыми героями для молодежи стали Человек-паук и Терминатор
По результатам исследования киногероев различных поколений
Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» и Институт современных медиа (MOMRI) провели Второй всероссийский опрос «Киногерои поколений», который определил, как выбирают фильмы россияне разных аудиторных групп, какие фильмы считают культовыми и каких героев хотят видеть в кино.
Онлайн-опрос проводился 16–23 июня, в нем приняли участие 1 600 горожан в возрасте от 14 до 60 лет, смотрящие кинофильмы не реже одного раза в месяц в любой медиасреде. Социологи исследовали отношение к выбору фильмов и героям кино у представителей поколения X (рожденные с 1963 по 1982 год), поколения Y (рождённые с 1983 по 1997 год) и поколения Z (рожденные с 1998 по 2009 год).
По результатам исследования выяснилось, что чаще всего участники опроса смотрят кинофильмы по телевизору – 50% каждый или почти каждый день, 31% – онлайн. В кинотеатре 55% респондентов смотрят реже, чем раз в месяц, 23% – не смотрят вообще, 17% – смотрят 1-2 раза в месяц.
Чем старше зрители, тем чаще смотрят кино по телевизору и тем реже – в кинотеатрах. Кинозрители от 45 до 60 лет стали реже смотреть фильмы на всех платформах, а опрошенные в возрасте 25–34 лет стали чаще ходить в кинотеатры по сравнению с летом 2022 года.
22% зрителей 14-25 лет смотрят кино в кинотеатре 1-2 раза в месяц, 53% – реже, чем раз в месяц, 5% – смотрят 1-2 раза в неделю, 15% не ходит в кино вообще. Среди опрошенных респондентов 26-40 лет 55% смотрят реже, чем раз в месяц, 21% – 1-2 раза в месяц, 5% – 1-2 раза в неделю, 18% не смотрят вообще. Взрослые зрители 41-60 лет предпочитают приходить в кино реже, чем раз в месяц (58%), не ходят вообще (28%) и смотрят 1-2 раза в месяц (11%).
Самый значимый фактор, на который обращают зрители, решая, смотреть или нет российский фильм, – сюжет, история и жанр фильма. Также имеют значение личность главного героя, исполнитель главной роли и режиссер картины. Поколения Y и Z больше ценят юмор и иронию в фильмах, но им менее важна мораль и наличие поучительной мысли. Популярные актёры, а также «хеппи-энд» больше важны для поколений X и Y.
Главное в жизни киногероя — семья и дети (38%) и родина и патриотизм (34%). В топ-5 ценностей героя также вошли личностный рост / саморазвитие (29%), любовь/ романтика (30%), а азарт/приключения (25%) обогнали профессиональные достижения (21%). Патриотизм чаще выбирали люди более старших возрастов, а саморазвитие важнее для молодежи. О значимости семьи чаще говорили опрошенные 25–44 лет.
Исследование показывает рост запроса на неоднозначных, сложных героев, в особенности у более молодых кинозрителей. «Реальный» герой — это не только персонаж, схожий со зрителем типажом или условиями жизни, но и неоднозначный герой, обладающий уязвимостями, неидеальный, возможно, со сложной историей.
Также участники исследования самостоятельно указали топ-3 фильма и героя, которых они считают знаковыми для своего поколения.
Топ-10 культовых фильмов
|
X
|
Y
|
Z
|
БРАТ / БРАТ 2
|
БРАТ / БРАТ 2
|
ГАРРИ ПОТТЕР
|
МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ
|
ТЕРМИНАТОР
|
ФОРСАЖ
|
ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!
|
ТИТАНИК
|
МСТИТЕЛИ
|
БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА
|
АВАТАР
|
БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ
|
ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ
|
ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
|
ТИТАНИК
|
ОФИЦЕРЫ
|
ГАРРИ ПОТТЕР
|
1+1
|
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ
|
ФОРСАЖ
|
ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ
|
СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН
|
БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА
|
АВАТАР
|
СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ
|
МАТРИЦА
|
ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
|
ТЕРМИНАТОР
|
ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
|
БРАТ / БРАТ 2 и ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ
Топ-10 культовых героев
|
X
|
Y
|
Z
|
Штирлиц
|
Терминатор
|
Человек-паук / Питер Паркер
|
Данила Багров
|
Данила Багров
|
Гарри Поттер
|
Глеб Жеглов
|
Саша Белый
|
Железный человек/Тони Старк
|
Терминатор
|
Гарри Поттер
|
Джокер
|
Саша Белый
|
Человек-паук / Питер Паркер
|
Тайлер Дёрден
|
Шурик
|
Железный человек / Тони Старк
|
Джек Воробей
|
Шерлок Холмс (1980)
|
Нео
|
Форрест Гамп
|
Рэмбо
|
Бэтмен
|
Джон Уик
|
Павка Корчагин
|
Шурик
|
Шерлок Холмс (2010)
|
Д’Артаньян / Володя Шарапов
|
Рэмбо
|
Данила Багров / Саша Белый / Бэтмен