top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Культовыми героями для молодежи стали Человек-паук и Терминатор

Культовыми героями для молодежи стали Человек-паук и Терминатор

Автор: Рая Башинская

3 июля 2023

По результатам исследования киногероев различных поколений

Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» и Институт современных медиа (MOMRI) провели Второй всероссийский опрос «Киногерои поколений», который определил, как выбирают фильмы россияне разных аудиторных групп, какие фильмы считают культовыми и каких героев хотят видеть в кино.

Онлайн-опрос проводился 16–23 июня, в нем приняли участие 1 600 горожан в возрасте от 14 до 60 лет, смотрящие кинофильмы не реже одного раза в месяц в любой медиасреде. Социологи исследовали отношение к выбору фильмов и героям кино у представителей поколения X (рожденные с 1963 по 1982 год), поколения Y (рождённые с 1983 по 1997 год) и поколения Z (рожденные с 1998 по 2009 год). 

По результатам исследования выяснилось, что чаще всего участники опроса смотрят кинофильмы по телевизору – 50% каждый или почти каждый день, 31% – онлайн. В кинотеатре 55% респондентов смотрят реже, чем раз в месяц, 23% – не смотрят вообще, 17% – смотрят 1-2 раза в месяц.

Чем старше зрители, тем чаще смотрят кино по телевизору и тем реже – в кинотеатрах. Кинозрители от 45 до 60 лет стали реже смотреть фильмы на всех платформах, а опрошенные в возрасте 25–34 лет стали чаще ходить в кинотеатры по сравнению с летом 2022 года.

22% зрителей 14-25 лет смотрят кино в кинотеатре 1-2 раза в месяц, 53% – реже, чем раз в месяц, 5% – смотрят 1-2 раза в неделю, 15% не ходит в кино вообще. Среди опрошенных респондентов 26-40 лет 55% смотрят реже, чем раз в месяц, 21% – 1-2 раза в месяц, 5% – 1-2 раза в неделю, 18% не смотрят вообще. Взрослые зрители 41-60 лет предпочитают приходить в кино реже, чем раз в месяц (58%), не ходят вообще (28%) и смотрят 1-2 раза в месяц (11%).  

Самый значимый фактор, на который обращают зрители, решая, смотреть или нет российский фильм, – сюжет, история и жанр фильма. Также имеют значение личность главного героя, исполнитель главной роли и режиссер картины. Поколения Y и Z больше ценят юмор и иронию в фильмах, но им менее важна мораль и наличие поучительной мысли. Популярные актёры, а также «хеппи-энд» больше важны для поколений X и Y. 

Главное в жизни киногероя — семья и дети (38%) и родина и патриотизм (34%). В топ-5 ценностей героя также вошли личностный рост / саморазвитие (29%), любовь/ романтика (30%), а азарт/приключения (25%) обогнали профессиональные достижения (21%). Патриотизм чаще выбирали люди более старших возрастов, а саморазвитие важнее для молодежи. О значимости семьи чаще говорили опрошенные 25–44 лет.

Исследование показывает рост запроса на неоднозначных, сложных героев, в особенности у более молодых кинозрителей. «Реальный» герой — это не только персонаж, схожий со зрителем типажом или условиями жизни, но и неоднозначный герой, обладающий уязвимостями, неидеальный, возможно, со сложной историей.

Также участники исследования самостоятельно указали топ-3 фильма и героя, которых они считают знаковыми для своего поколения.

Топ-10 культовых фильмов

 

X

Y

Z

БРАТ / БРАТ 2

БРАТ / БРАТ 2

ГАРРИ ПОТТЕР

МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ

ТЕРМИНАТОР

ФОРСАЖ

ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!

ТИТАНИК

МСТИТЕЛИ

БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА

АВАТАР

БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ

ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ

ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ

ТИТАНИК

ОФИЦЕРЫ

ГАРРИ ПОТТЕР

1+1

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ

ФОРСАЖ

ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ

СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН

БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА

АВАТАР

СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ

МАТРИЦА

ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ

ТЕРМИНАТОР

ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА

БРАТ / БРАТ 2 и ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ

 

Топ-10 культовых героев

X

Y

Z

Штирлиц

Терминатор

Человек-паук / Питер Паркер

Данила Багров

Данила Багров

Гарри Поттер

Глеб Жеглов

Саша Белый

Железный человек/Тони Старк

Терминатор

Гарри Поттер

Джокер

Саша Белый

Человек-паук / Питер Паркер

Тайлер Дёрден

Шурик

Железный человек / Тони Старк

Джек Воробей

Шерлок Холмс (1980)

Нео

Форрест Гамп

Рэмбо

Бэтмен

Джон Уик

Павка Корчагин

Шурик

Шерлок Холмс (2010)

Д’Артаньян / Володя Шарапов

Рэмбо

Данила Багров / Саша Белый / Бэтмен

 

 

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Кинопоиск» выступит соинвестором нового фильма Гая Ричи
Подробнее
Западные блогеры возмущены возвращением фильма «Титаник» на Netflix
Подробнее
Восемь релизов Disney принесли компании убыток в $890 млн
Подробнее
Вызов через Госуслуги: необычные маркетинговые ходы для продвижения фильмов
Подробнее
Ролик телеканала ТНТ4 победил на премии Golden Trailer Awards 2023
Подробнее
Затраты на производство ориджиналс онлайн-кинотеатров выросли на треть
Подробнее
Минкультуры намерено изменить принцип работы с «Пушкинскими картами»
Подробнее
Предпродажи уикенда: динозавры опережают турбозавров и роботов
Подробнее
Российским кинематографистам предложили членство в Американской киноакадемии
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 29 июня – 2 июля 2023 года
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе с 30 июня до 7 июля 
Подробнее
В Калининграде прошел фестиваль «Мир чудес»
Подробнее
Касса России: «Дыхание» возглавило официальный чарт
Подробнее
В Калининграде начался форум «Новый вектор»
Подробнее
Официальная касса России: минувший уикенд стал самым слабым в 2023 году
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стала семейная картина «Назад к динозаврам»
Подробнее
В Светлогорске прошел второй день форума «Новый вектор»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 июня – 2 июля
Подробнее
Касса четверга: лучшей новинкой стала семейная картина «Назад к динозаврам»
Подробнее
Анимация Миядзаки будет доступна в подписке Окко
Подробнее