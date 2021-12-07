Елена Лапина назначена исполнительным директором ИРИ

В зоне ее ответственности будут процессы создания и сопровождения проектов

Исполнительным директором Автономной Института развития интернета (ИРИ) назначена Елена Лапина. Ранее она возглавляла холдинг News Media. На данной позиции Лапина будет отвечать за процесс создания и сопровождения проектов, поддержанных ИРИ.

«Елена Лапина – профессионал с большой буквы, она обладает непререкаемой репутацией и колоссальным опытом работы с контентом, взаимодействия как с государственными организациями, так и с независимыми производителями. Её назначение – именно то усиление команды ИРИ, которое позволит решать стоящие перед Институтом амбициозные задачи», — сказал, комментируя назначение, генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

По его словам, среди прочего в обязанности Елены Лапиной войдёт взаимодействие с Продюсерским советом ИРИ.

«Учет мнения лучших продюсеров страны и использование лучших практик по созданию социально значимого контента в сети станет одной из важнейших задач, стоящих перед Институтом. Кроме того, мы видим свою миссию в том, чтобы способствовать постоянному диалогу между отраслью и государством по всем вопросам развития сферы веб-контента, включая развитие кадрового и технологического потенциала», — подчеркнул Алексей Гореславский, напомнив, что Продюсерский совет создан в августе этого года, его председателем является генеральный директор «СТС Медиа», заместитель генерального директора НМГ по развлекательному вещанию Вячеслав Муругов.

Елена Лапина работала на разных должностях в ТРК «Останкино», была главным режиссером канала «ТВ-6 Москва», заместителем генерального продюсера Телекомпании НТВ, директором кинофестиваля «Кинотавр» и др. С 2018 по 2021 год – генеральный директор News Media.