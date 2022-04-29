«Ленфильм» вышел на безубыточность к первому кварталу 2022 года

Об этом сообщил гендиректор киностудии Федор Щербаков

Киностудия «Ленфильм» не приносит убытков и вышла на точку безубыточности в 2022 году, рассказл ТАСС гендиректор киностудии Федор Щербаков.

«Мы расчистили баланс, у нас нет минуса и операционно мы рентабельны уже в 2022 году, как и обещали», — сообщил он.

В 2013 году киностудия заключила кредитное соглашение с банком ВТБ на 1,53 млрд рублей. В 2020 году основной долг перед банком составлял 1,5 млрд рублей и около 700 млн рублей — процентное начисление, долги по налогам и по коммунальным платежам.

Минкультуры и Министерство финансов РФ, банк ВТБ и «Ленфильм» совместно работают над исполнением поручения президента РФ по предотвращению банкротства киностудии, а также дальнейшей нормализации ее экономического состояния. Правительство РФ включило киностудию в реестр системообразующих предприятий. В октябре 2020 года стало известно, что киностудия получила от Минкультуры 486,6 млн рублей для погашения части основного долга по кредиту ВТБ.

В октябре прошлого года председатель совета директоров «Ленфильм» Федор Бондарчук сообщал, что задолженность студии погашена. Тогда же была одобрена программа развития студии до 2025 года.