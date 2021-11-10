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Продлен прием заявок в сценарно-режиссерскую лабораторию «Ленфильм-дебют»

Автор: Виолетта Палий

10 ноября 2021

Подать проект можно до 1 декабря

Прием заявок на участие в бесплатной сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют», организованной киностудией «Ленфильм» в партнерстве с продюсерским центром Potential, при поддержке Министерства культуры РФ, продлен до 1 декабря 2021 года. 

Цель лаборатории – повысить качественный уровень отечественных дебютных проектов и тем самым увеличить количество оригинальных, ярких фильмов, созданных молодыми авторами; помочь интеграции начинающих кинематографистов в современный киноконтекст.

Прошедшие отбор конкурсанты получат возможность доработать свои дебютные проекты до уровня готовых к производству сценариев под руководством ведущих представителей отечественной киноиндустрии, в числе которых креативный продюсер кинокомпании 1-2-3 Production Анна Гудкова и редактор Александра Васнецова, режиссеры и сценаристы Борис Хлебников, Наталия Мещанинова, Анна Пармас, Александр Велединский, Бакур Бакурадзе, Любовь Мульменко, Андрей Прошкин, а также недавно присоединившийся к команде кураторов главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов

Инициатор создания и руководитель лаборатории – продюсер кинокомпании СТВ, основатель кинокомпании Forest Film Наталья Дрозд. С 2012 года Наталья проводит в России международные образовательные программы в сфере кино.

Объявление шорт-листа из 30 проектов состоится 16 декабря. Затем 1 февраля станут известны 10 проектов-финалистов, авторы которых и примут участие в лаборатории, стартующей весной 2022 года в Санкт-Петербурге на базе «Ленфильма» в офлайн- и онлайн-форматах. В программе участников ждут три очных учебных недели в Санкт-Петербурге, индивидуальная онлайн-работа с кураторами между очными рабочими встречами и запланированный на осень 2022 года финальный питчинг перед представителями Министерства культуры РФ, фондов поддержки кино, онлайн-платформ, а также фестивальными отборщиками и ведущими российскими продюсерами. 

Подача заявок: https://lenfilm-debut.ru/ 

К рассмотрению принимаются сценарии полнометражных игровых фильмов.  

Заявка должна включать: 

• Творческую биографию
• Синопсис
• Сценарий
• Режиссерскую экспликацию
• Мотивационное письмо
• Ссылки на работы

В отборе участвует команда проекта — режиссер и автор(ы) сценария. Заявка подается режиссером, который должен быть дебютантом в полном метре, но иметь хотя бы одну законченную киноработу (короткий метр, веб-сериал, сериал, документальный фильм), демонстрирующую его профессиональные компетенции.

К участию приглашаются начинающие кинематографисты со всей России. Финалистам будет обеспечен проезд и проживание в Петербурге на время обучения. 

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