Стали известны финалисты отбора в лабораторию «Ленфильм-дебют»

Обучение пройдут авторы десяти проектов

Подведены итоги всероссийского отбора на участие в сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют». Заявки принимались с 15 сентября 2021 года, всего было подано 595 сценариев полнометражных фильмов, из них 31 вошел в шорт-лист. По результатам заключительного творческого задания отборочная комиссия и кураторы лаборатории определили 10 финалистов, которые пройдут полугодовое обучение. Участники получат возможность доработать дебютные проекты до уровня готовых к производству сценариев.

Финалисты :

• Мария Барсукова, «Ноль целых»

• Вероника Горбушина, «Теплица»

• Никита Грушин, «В глубину»

• Наталья Калашникова, «Тишина»

• Юлия Калинина, «Сиделка»

• Владимир и Елена Копцевы, «Крым наш»

• Игорь Марченко, «Счастлив, когда ты нет»

• Сергей Овечко, «Северная станция»

• Денис Спиридонов, «У подножья гор»

• Игорь Цой, «Покорность»

Обучение начнется весной 2022 года в Санкт-Петербурге на базе «Ленфильма» в офлайн- и онлайн-форматах. В качестве мастеров курса выступят креативный продюсер кинокомпании 1-2-3 Production Анна Гудкова и редактор Александра Васнецова. Кроме того, с участниками пройдет индивидуальная работа над проектами под руководством кураторов, в числе которых режиссеры и сценаристы Борис Хлебников, Наталия Мещанинова, Анна Пармас, Александр Велединский, Бакур Бакурадзе, Любовь Мульменко, Андрей Прошкин, Николай Хомерики и главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов.

Наталья Дрозд, руководитель лаборатории «Ленфильм-дебют»: «Процесс отбора был очень непростой, поскольку проекты, вошедшие в шорт-лист, были по-настоящему яркими и сильными. Споры жюри были жаркими, и, к сожалению, мы не смогли взять все проекты, которые бы хотелось. Но в итоге мы действительно выбрали лучших из лучших – и, уверена, что и участникам, и мастерам, и кураторам предстоят невероятно интересные полгода жизни».

Анна Гудкова, мастер лаборатории «Ленфильм-дебют»: «Мы выбрали замечательных авторов, и наша лаборатория будет посвящена не "школярскому обучению", но скорее взаимному обогащению. Компания из участников и мастеров обещает стать плодотворным сообществом и пространством для того, чтобы у нас всех вместе рождалось новое кино. На мой взгляд, в сценариях собран весь спектр тем, волнующих сейчас почти каждого мыслящего, обеспокоенного человека. В лаборатории у этих тем, я надеюсь, появится возможность оформиться в точные, ясные, выразительные, визуально изобретательные тексты, которые мы будем готовы показать сначала профессионалам – в конце года, а затем, возможно, и зрителям уже в виде фильмов. Я жду увлекательного, яркого и взаимно обогащающего нас приключения».

Финальный питчинг, где участники смогут защитить свои проекты перед представителями Министерства культуры РФ, фондов поддержки кино, онлайн-платформ, а также фестивальными отборщиками и ведущими российскими продюсерами, состоится в конце августа 2022 года.

Лаборатория организована киностудией «Ленфильм» в партнерстве с продюсерским центром Potential, при поддержке Министерства культуры РФ.