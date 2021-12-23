Объединенная киносеть и «Киномакс» создали рекламное агентство

Ранее компании сотрудничали с агентством Rambler Group, а затем продавали рекламу раздельно

Объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино» совместно с «Киномакс» создали единое агентство по продаже собственных рекламных возможностей «Линдарт».

Как отмечают представители «Линдарт», агентство киносетей займет более 80% рынка рекламы в кинотеатрах: агентство сосредоточит 109 кинотеатров в 40 городах России. Одними из первых партнеров агентства станут киносети «Мираж Синема» и «Монитор», с которыми «Линдарт» будет работать по агентской схеме с обеспечением дополнительного притока рекламодателей.

Генеральным директором созданного Объединённого рекламного агентства станет Артем Стрелец – в прошлом коммерческий директор компании «Девино Телеком» и руководитель по монетизации Яндекса.

Помимо работы с бизнес-клиентами, «Линдарт» упростит взаимодействие с другими рекламными компаниями, предоставляя новый сервис обслуживания и отчетности.

Для рекламодателя будет реализована прозрачная система запуска и мониторинга рекламных кампаний. В партнерстве с компанией «Киноплан» будет разработан единый личный кабинет, в котором будет возможно отслеживать свои рекламные кампании в режиме реального времени, в перспективе — управлять рекламной кампанией.

«Исторически коммерческие услуги в кинотеатрах осуществлялись децентрализованно. Заказчик был вынужден вести переговоры не только с каждой крупной киносетью, но и зачастую с отдельными кинотеатрами. Этот и многие другие недостатки селлинговой структуры рекламного рынка кинотеатров собирается исправить наша компания в ближайшее время», — комментирует глава «Линдарт» Артем Стрелец.

По словам гендиректора, оборот продаж рекламы в кинотеатрах в 2019 году составил около 1 млрд рублей, в 2020 году — 250 млн рублей, а в 2021-м — 330 млн рублей.