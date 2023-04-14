В Lionsgate продолжаются сокращения

Они проходят в рамках реструктуризации компании

Компания Lionsgate сократила несколько сотрудников своего кинопроизводственного подразделения, пишет Deadline со ссылкой на источники. Сообщается, что уволенных работников не менее двенадцати.

В феврале в отчете о прибылях и убытках Lionsgate заявила, что за предыдущие шесть месяцев компания сократила около 150 человек, что составляет 10% ее штата во всех подразделениях.

Финансовый директор Lionsgate Джимми Бардж объяснил увольнения необходимостью более эффективного управления расходами перед реструктуризацией компании. В настоящее время Lionsgate работает над отделением своего производственного бизнеса от стриминговой платформы Starz. Киноподразделение проходит оптимизацию.

Кроме этого, многим медиакомпаниям в текущих непростых экономических условиях пришлось затянуть пояса. Массовые сокращения, к примеру, начались весной в The Walt Disney Company, к лету она планирует уволить не менее 7000 сотрудников.