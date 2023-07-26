Основатель и президент фонда LUMA Майя Хоффманн станет президентом кинофестиваля в Локарно

Впервые смотр возглавит женщина

Впервые за 70 лет председателем самого масштабного и старого кинофестиваля в Локарно станет женщина. Швейцарский коллекционер была единогласно утверждена на новую должность cоветом директоров фестиваля, за что и поблагодарила его членов в интервью. Также она добавила, что рада быть причастной к популяризации культуры Швейцарии.

На первых порах в освоении на посту президента кинофестиваля ей будет помогать Марко Солари - человек, который до Хоффман двадцать лет занимал эту должность и внес, по словам Майи, «фундаментальный вклад» в рост и развитие фестиваля и укрепил его значимость на международной арене.

20 сентября состоится последнее Внеочередное общее собрание по окончательному утверждению президентом кинофестиваля в Локарно Майи Хоффманн, а также будет обсуждаться сокращение состава Совета директоров.

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