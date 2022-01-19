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Стал известен лонг-лист номинантов десятой премии АПКиТ

Автор: БК

19 января 2022

Всего для голосования жюри отобраны 147 проектов

Ассоциация продюсеров кино и телевидения составила список претендентов на X Премию АПКиТ, который доступен на сайте. Суммарно в лонг-лист вошли 147 проектов. 

В списке представлены 19 мини-сериалов, 70 проектов в категории от 5 до 24 серий, пять сериалов более 24 эпизодов, 17 комедийных и восемь анимационных, а также 21 полнометражный художественный фильм. Также семь сериалов заявлены только в 17 цеховых номинаций. Жюри оценивает работу сценариста, режиссера, оператора и других во всех сериалах, за исключением анимационных. После голосования жюри будет объявлен короткий список номинантов. 

На X Премию АПКиТ выдвигаются проекты, вышедшие в 2021 году в эфире федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплекс цифрового телевидения России, на онлайн-видеосервисах на территории РФ, в кинотеатральный прокат.

Награда учреждена Ассоциацией продюсеров как профессиональный Приз, вручается с 2013 года на торжественной церемонии.

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