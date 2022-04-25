Ольга Лотоцкая покидает позицию директора по маркетингу компании «Вольга»

В компании она работала на протяжении шести лет

Директор по маркетингу «Вольги» Ольга Лотоцкая покидает компанию.

«В компании «Вольга» я проработала 6 лет, пройдя путь от PR-специалиста до директора по маркетингу, – комментирует Лотоцкая. – Оглядываясь назад, я испытываю огромную гордость от того, что самым непосредственным образом участвовала в выпуске многих картин, ставших знаковыми для зрителя, определяющих нынешнее лицо компании. Это ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ и ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ Гая Ричи, ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ Педро Альмодовара и ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2, анимационный хит БАЛЕРИНА и франшиза БИГФУТ МЛАДШИЙ, франшиза ПОСЛЕ, российские картины УЧЕНИК и СВИНГЕРЫ. Хочу выразить огромную признательность Сергею Ершову и искренне желаю «Вольге» успешной работы в нашем очень непростом бизнесе».

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