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Ольга Любимова рассказала об успехах акции «Пушкинская карта»

13 апреля 2022

В интервью ВГТРК министр культуры сообщила, что траты по карте в марте достигли 1 млрд рублей

Министр культуры РФ Ольга Любимова в интервью телеканалу «Россия 24» сообщила, что «Пушкинская карта» в марте 2022 года суммарно принесла 1 млрд рублей театрам, кинотеатрам, музеям и другим учреждениям культуры. По словам министра, каждый третий билет в кино в сельской местности был куплен именно по карте. Также Любимова рассказала, что в ведомство из Госдумы поступило предложение по введению «Чеховской карты» — аналога «Пушкинской карты» для пенсионеров. 

Напомним, что «Пушкинскую карту» могут оформить все россияне в возрасте от 14 до 22 лет. С ее помощью они могут оплачивать походы в музеи, театры и кинотеатры. При этом на поход в кино они могут потратить только 2 тысячи рублей в год (общий номинал карты — 5 тысяч рублей) и только на фильмы, снятые при финансовой поддержке государства. Директор департамента кинематографии и цифрового развития Светлана Максимченко уже выступила с предложением расширить действие «Пушкинской карты» на всё российское кино. 

В интервью Любимова заявила, что в России сейчас чуть меньше ходят в кино, чем обычно, потому что "может быть, оно больше ассоциируется с развлечением". При этом драматические спекаткли и балет люди посещают охотнее, чем раньше. Также, по словам министра, аншлаги  сейчас наблюдаются в музеях.

Министр культуры затронула тему участия российских картин в международных кинофестивалях. Глава ведомства заявила, что продюсеры российских арт-картин столкнулись с отказами от зарубежных смотров даже в тех случаях, когда уже были договоренности о включении этих фильмов в программу. Напомним, что ранее несколько источников БК, близких к французской и российской киноиндустрии, сообщали, что Каннский кинофестиваль намерен рассматривать для участия в основном конкурсе фильмы Александра Сокурова, Андрея Звягинцева и Кирилла Серебренникова вне зависимости от международной политической обстановки. Однако у других режиссеров, очевидно, появилось много проблем с попаданием в программы престижных фестивалей.

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