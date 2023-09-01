Режиссер «Великолепной семерки» мечтает выпустить 5-часовую версию фильма

Антуан Фукуа заявил, что готов лично профинансировать доработку первоначального монтажа ленты

После выхода ЛИГИ СПРАВЕДЛИВОСТИ ЗАКА СНАЙДЕРА и кампании в ее поддержку, каждый режиссер мечтает выпустить свою картину в первозданном виде – в их числе оказался и Антуан Фукуа.

Режиссер подтвердил в интервью IndieWire, что у его вестерна ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА есть расширенная версия, продолжительность которой составляет пять часов.

«Итан Хоук видел самый первый вариант монтажа. Правда, я не знаю, где он сейчас, наверное, на студии MGM. Я попытаюсь его достать. Хотелось бы самостоятельно довести 5-часовую версию до ума, но я не знаю, кто за это заплатит. Видимо, мне придется однажды лично профинансировать это, – заявил Фукуа. – Первоначальный монтаж был в разы лучше. Когда ты делаешь большой проект, то вынужден идти на компромиссы со студией и кинотеатрами на тему хронометража, но, как вы понимаете, бизнес есть бизнес. Но я очень хотел бы, чтобы они тогда выпустили именно эту версию».

Режиссер также добавил, что примерно то же самое можно сказать о его боевике 2003 года СЛЕЗЫ СОЛНЦА с Брюсом Уиллисом, который был очень сильно порезан на монтаже.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА с Дэнзелом Вашингтоном, Итаном Хоуком и Крисом Праттом вышла в прокат 7 лет назад – тогда ремейк одноименного фильма 1960 года заработал в мировом прокате всего $162,3 млн при производственном бюджете в $90 млн.

Фото: кадр из фильма ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА