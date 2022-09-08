Александр Мамут покидает пост председателя совета директоров Объединенной киносети

Новый глава и изменения в составе совета будут определены позднее

Председатель Совета директоров объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Александр Мамут принял решение сложить с себя полномочия Председателя и выйти из состава Совета Директоров. Об этом сообщает пресс-служба сети. Решение о назначении нового председателя и изменениях в составе Совета директоров киносети будет принято позднее.

Александр Мамут приобрел сеть «Синема Парк», а затем и «Формула Кино» весной 2017 года.

В мае 2022 года Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты нижестоящих инстанций по искам АО «Синема Парк» и A&NN Investments Limited, которые являются владельцами объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино», к банку «Траст» об изменении условий кредитов на фоне пандемии коронавируса. Кассационный суд признал, что связь между пандемией и невозможностью исполнения обязательств по кредитам отсутствует. Также нижестоящие суды при вынесении решения не учли аргументы «Траста» о том, что киносеть не выполняла обязательства и до пандемии. Организации обратились в суд в январе 2021 года. Ключевыми пунктами были продление кредитов до 2027 года, освобождение от выплаты процентов за второй квартал 2020-го и снижение ставки с 7,5% до 1% из-за влияния пандемии на бизнес. Тогда суд, а затем и аппеляционный суд, встали на сторону истцов.

Кроме того, в августе этого года стало известно, что российское авторское общество подало иски к киносети «КАРО» и объединенной сети «Формула Кино» и «Синема Парк», отчисляющих ему вознаграждения за публичное воспроизведение музыки в фильмах.