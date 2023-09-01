Голливудские забастовки не помешают съемкам байопика о Марии Каллас с Анджелиной Джоли

Об этом рассказал режиссер фильма «Мария» Пабло Ларраин

Режиссер Пабло Ларраин, чей новый фильм ГРАФ участвует в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля, рассказал в интервью Deadline, что забастовка Гильдии актеров (SAG-AFTRA) не должна помешать съемкам байопика МАРИЯ с Анджелиной Джоли.

«Ни одна из студий не финансирует наш проект – это независимое кино, которое будет сниматься в Европе, – отметил он. – Так что, все должно быть в порядке. По идее, мы должны быть среди тех фильмов, которым SAG-AFTRA дала временные разрешения».

Фильм о последних днях жизни оперной певицы Марии Каллас сейчас находится на стадии препродакшена. Ранее сообщалось, что съемки картины должны начаться в октябре в Будапеште и завершиться в декабре, чтобы успеть к Каннскому или Венецианскому кинофестивалям следующего года.

Автором сценария МАРИИ выступил Стивен Найт, ранее работавший с Ларраином над фильмом о принцессе Диане СПЕНСЕР, главную роль в котором сыграла Кристен Стюарт.

Фото: соцсети Венецианского кинофестиваля