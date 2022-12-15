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Госдума упразднила возрастную маркировку для произведений искусства, кроме отметки «18+»

Автор: БК

15 декабря 2022

Вместо нее можно использовать рекомендательные формулировки

15 декабря Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об упрощении возрастной маркировки для произведений искусства и литературы. Согласно инициативе, которая в первом чтении была принята в декабре 2019 года, упраздняется большая часть существующей маркировки, обязательной останется лишь отметка «18+». Вместо промежуточной маркировки — от «0+» до «16+» — правообладатели, организации культуры и организаторы зрелищных мероприятий могут по своему усмотрению публиковать информацию о рекомендуемой возрастной категории «любым доступным способом». 

В частности, в прокатном удостоверении на фильм должна содержаться информация о запрете его распространения среди детей, если проект содержит информацию, запрещенную в соответствии с ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Вместо деления по возрасту могут использоваться формулировки: «для семейного чтения», «для семейного просмотра», «для семейного посещения», «для дошкольников», «для детей младшего школьного возраста», «для детей среднего школьного возраста», «для детей старшего школьного возраста», «не рекомендовано для детей» и другие.

По словам главы профильного комитета Госдумы по культуре и автора законопроекта Елены Ямпольской, один из страдающих от избыточных маркировок видом искусства является кинематограф. По мнению спикера, трансляция фильмов по телевидению также сопряжена с абсурдностью возрастных цензов. 

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