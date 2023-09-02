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Marvel меняет даты выхода своих сериалов из-за забастовок и новой стратегии студии

Автор: Илья Кувшинов

2 сентября 2023

Перенос коснулся почти всей линейки новых проектов для сервиса Disney+

The Hollywood Reporter сообщает о больших изменениях в графике релизов сериалов Marvel на сервисе Disney+. Среди причин переноса проектов – забастовки гильдий сценаристов и актеров и новая стратегия студии.

Инсайдеры издания отмечают, что Marvel хочет сосредоточиться на каждом из проектов, сделав их событиями для поклонников и зрителей – именно поэтому cтудия решила, что умнее дать более длительные паузы между новыми сериалами.

Изменения в графике релизов не коснулись второго сезона «Локи», который выйдет на сервисе 6 октября. У Disney и Marvel большие ожидания от шоу с Томом Хиддлстоном и Оуэном Уилсоном, потому что трейлер нового сезона стал самым популярным среди всех роликов оригинальных проектов Disney+.

Второй сезон анимационной антологии «Что, если...?» запланирован к выходу под Рождество несмотря на то, что его тематика будет не праздничной. Джеффри Райт вновь вернется к озвучанию Наблюдателя.

Спин-офф сериала «Соколиный глаз» – «Эхо» – первоначально должен быть появиться на сервисе 29 ноября, однако теперь перенесен на январь 2024 года. Как и ожидалось ранее, Disney+ выпустит сразу все эпизоды шоу.

«Люди Икс ‘97» – анимационное продолжение классического мультсериала 90-х – дебютирует в начале 2024 года. Сейчас вовсю идут работы над вторым сезоном.

Спин-офф «Ванды/Вижн» – «Агата: Дневники Даркхолда» с Кэтрин Хан – планировался к выходу зимой этого года, однако теперь перенесен на начало осени 2024-го. Сообщается, что съемки проекта были завершены до начала забастовок.

Шоу «Железное сердце» о гениальной изобретательнице Рири Уильямс, которую впервые представили поклонникам MCU в фильме ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ, должно было выйти этой осенью. Теперь ему временно убрали из графика релизов – съемочный период уже был завершен, но в процесс пост-продакшена вмешались забастовки гильдий.

Съемки сериалов «Сорвиголова: Рожденный заново» и «Чудо-человек» с Яхьей Абдул-Матином II также были прерваны из-за забастовок, поэтому их даты выхода на сервисе пока остаются неизвестными.

Фото: кадр из сериала «Локи»

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