В МШК прошли мероприятия в рамках «Дня короткометражного кино»

В программе участвовали представители индустрии из России и Франции

19 декабря гости и участники акции «День короткометражного кино» провели на площадке Московской школы кино, выступившей в этом году образовательным партнером ДКК. В рамках деловой и образовательной программы состоялись встречи с продюсерами онлайн-платформ, представителями киноиндустрии, преподавателями и режиссерами.

Цикл встреч открыла куратор курса «Шоураннер» Московской школы кино Ася Гусева. Сценарист рассказала о значении короткого мира в современной индустрии, поделилась лайфхаками, в число которых вошёл список специализированной литературы, рекомендованной к прочтению.

«Есть мнение, что чтобы начать писать, необязательно этому учиться. Это миф: для того чтобы научиться писать, надо много читать. Сегодня мы переживаем настоящий книжный бум – на рынке представлено достаточное количество прекрасных трудов, призванных помочь авторам освоить сценарное мастерство. В мои студенческие годы такого не было. С другой стороны, мало знать правила драматургии – надо ориентироваться на свою творческую энергию. Сценарии, высосанные из пальца, видно сразу, поэтому пишите о том, что вас действительно волнует», – отметила спикер.

Этот же тезис озвучила Ангелина Голикова, ведущий продюсер документального кино «МТС-Медиа».

«Когда я рассматриваю заявку, то в первую очередь смотрю на то, есть ли образ у проекта, болит у автора сердце или нет. Короткий метр – это отличная возможность продемонстрировать своё стремление заявить тему в сжатые сроки и в ограниченном пространстве. Это некая визитная карточка в начинающемся диалоге дебютанта с индустрией», – отметила участница open-talk «Документальное кино и онлайн-платформы. Какой формат ищут стриминги?». При этом продюсер напомнила, что структура документального проекта имеет сходство с игровым. «Документальные сериалы обладают такой же структурой, как и художественные, – произведение выполняет драматургическую задачу, у каждой серии должен быть крючок. Важно понимать с точки зрения драматургии, реально ли сделать из этой истории сериал и на сколько серий или нет», – пояснила продюсер, посоветовав также начинающим авторам поменьше «фестивалить» и побольше работать – тратить время на съёмки нового фильма.

Креативный директор Свердловской киностудии Евгений Григорьев перечислил проблемы современного дока. Одними из основных являются неравномерное технологическое развитие России (иногда на месте банально не находишь петличек), удалённость регионов от центра (дорогостоящий перелёт), уязвимость авторов перед нормативно-правовой системой. «В России документалисты работают в рамках Гражданского кодекса РФ, а, например, не закона “О СМИ”. В таких условиях любой ППСник да и просто случайный прохожий, попавший в кадр, вполне может прервать ваши съёмки», – пояснил участник опен-тока.

Директор акции «День короткометражного кино» и руководитель «Всероссийского молодёжного кинофорума» Дмитрий Якунин, выступивший модератором дискуссии, добавил, что продвижению проектов также способствуют питчинги. Участие в них предполагает не только усиление навыков презентации своих проектов, но и знакомство с представителем индустрии, результатом которого может оказаться заключённая сделка.

Далее участники деловой и образовательной программы встретились с Марией Затуловской, руководителем международного отдела девелопмента Bazelevs. Она представила проекты студии, реализованные в формате screenlife, и перечислила его характерные черты. По её словам, скринлайф создаётся с учётом соблюдения некоторых правил, а именно: наличия у героя минимума возможностей, но максимума желания, в условиях невозможности рассказать ту или иную историю обычным способом и т.д. При этом спикер подчеркнула, что screenlife – это не съёмки на камеру или телефон. «Screenlife фильм – это повествование через действие человека на компьютере. Для нас важны моменты, когда герой что-то печатает, думает, что сделать на компе мышкой, когда вспоминает пароль и т.д. Всё действие на экране для нас важнее, чем камера», – пояснила Мария Затуловская. В заключение она представила комедию КАК В ВЕНЕЦИИ с Александром Робаком, Анной Чиповской, Стасей Милославской и Александром Петровым в ролях.

Встречи «Дня короткометражного кино» в МШК завершились обсуждением инновационных технологий, в частности применения технологии искусственного интеллекта в кино. Спикером выступил специальный гость акции, директор фестиваля и форума иммерсивного и интерактивного кино, организатор фестиваля COURANT3D Франсуа Серр. Инициатором и модератором встречи явилась Янна Буряк, директор независимого агентства короткометражного кино VOSTOK.

Янна Буряк анонсировала программу, которая пройдёт сегодня в 19:00 в кинотеатре «Москино Звезда», а также выразила намерение работать с авторами иммерсивного и интерактивного кино в России. «Сегодня практически все проекты, создаваемые с применением новых технологий, выполнены в хронометраже короткого метра. Многие организации из разных стран занимаются развитием этого направления. Короткий метр – это сердце киноиндустрии, поле для эксперимента. С помощью короткого метра начинаются карьеры как авторов, так и продюсеров. В числе основных трендов – кросс-медийность, гибридный формат. Я рада быть причастной к этому процессу и, как и Франсуа, так же специализироваться на этих направлениях», – отметила Буряк. Продюсер добавила, что совместно с Courant3D агентство VOSTOK запустило в этом году конкурс, который повторится в 2022 году, основными направлениями которого стали «Вертикальный формат», AI, и пригласила авторов принять участие в нём.

Франсуа Серр выступил с лекцией «Новые технологии/Новое письмо и инструменты ИИ в кино». Он рассказал, как новейшие технологии используются в фильмах, рекламе, анимации, музыкальных клипах, литературе, какие тренды сформировались в разных странах мира. Спикер отметил, что новые технологии – это те требования, которые предъявляет сегодня зритель, и индустрия будет только больше использовать их. Они усиливают ощущения от просмотра и позволяют максимально погружаться в историю. Спикер на примере видеороликов и фильмов рассказал об основных технологиях, применяемых сегодня в индустрии. Главным трендом являются смешение различных приёмов и использование искусственного интеллекта. Он уточнил, что ИИ применяется при написании сценариев (в «Москино Звезде» сегодня – показы фильмов, написанные полностью ИИ), бюджетировании, обработке заявок, субтитрировании и дубляже, компьютерной графике и т.д. В заключение Франсуа Серр отметил, что проникновение ИИ в киноиндустрии – это неизбежный процесс, но не стоит этого опасаться, нужно использовать ИИ в качестве помощника.

Всероссийская акция «День короткометражного кино» в этом году проходит с 13 декабря 2021 года по 21 января 2022 года в гибридном формате. Мероприятие, организованное Молодёжным центром Союза кинематографистов России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, проходит в восьмой раз в Москве и ряде городов России.