Баз Лурман больше не работает над англоязычной адаптацией «Мастера и Маргариты»

В числе причин называются проблемы с правами на книгу

Режиссер МУЛЕН РУЖ и ЭЛВИСА Баз Лурман принял решение отказаться от экранизации романа Михаила Булгакова МАСТЕР И МАРГАРИТА. Об этом сообщает Variety со ссылкой на собственные источники.

Проект впервые был анонсирован в 2019 году. Тогда утверждалось, что Лурман будет реализовывать его в качестве продюсера (и, возможно, режиссера) вместе с коллегами из России − Светланой Мигуновой-Дали и Натальей Рогаль. В контексте проекта также упоминался миллиардер Леонард Блаватник, который является совладельцем продакшн-компании Лурмана Baz & Co. Он также выступал одним из продюсеров недавней экранизации МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ Михаила Локшина.

По информации Variety, причиной отказа Лурмана от работы над лентой послужили проблемы с правами на книгу, которые принадлежат детям третьей жены Булгакова от предыдущего брака – Дарье и Сергею Шиловским.

Помимо этого, инсайдеры намекают на некоторые разногласия насчет сценария. Предполагалось, что режиссер приступит к препродакшену следующей весной, поскольку истекает срок действия опциона на роман, однако теперь этого не произойдет.

Тем не менее, подчеркивается, что сам Лурман обожает произведение Булгакова и надеется однажды к нему вернуться.

Представители База Лурмана и Леонарда Блаватника отказались от комментариев Variety.

Фото: кадр со съемок фильма ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ