Кинофестиваль «Маяк» объявил программу смотра
В конкурсную программу этого года вошли 9 картин
Стала известна конкурсная программа кинофестиваля «Маяк», который пройдет в Геленджике с 5 по 9 октября.
В нее вошли 9 полнометражных игровых картин, ранее не показывавшихся в России:
– ГОД РОЖДЕНИЯ, реж. Михаил Местецкий
– ДЛИТЕЛЬНЫЕ СВИДАНИЯ, реж. Георгий Лялин
– КОНТАКТЫ, реж. Дмитрий Моисеев
– КОРОЛЕВСТВО, реж. Татьяна Рахманова
– НЕВИДИМЫЙ МОЙ, реж. Антон Бильжо
– РЫЖИЙ, реж. Семен Серзин
– ФРАУ, реж. Любовь Мульменко
– ЧУМА, реж. Дмитрий Давыдов
– ЭРА, реж. Вениамин Ильясов
Программным директором «Маяка» выступает куратор кинотеатра «Художественный», кинокритик Стас Тыркин.
Смотр этого года, организованный фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм», будет пилотным выпуском фестиваля в формате профессионального форума с программой кинопоказов и деловых мероприятий.
Фото: кадр из фильма ДЛИТЕЛЬНЫЕ СВИДАНИЯ