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Кинофестиваль «Маяк» объявил программу смотра

Автор: БК

29 августа 2023

В конкурсную программу этого года вошли 9 картин

Стала известна конкурсная программа кинофестиваля «Маяк», который пройдет в Геленджике с 5 по 9 октября.

В нее вошли 9 полнометражных игровых картин, ранее не показывавшихся в России:

– ГОД РОЖДЕНИЯ, реж. Михаил Местецкий

– ДЛИТЕЛЬНЫЕ СВИДАНИЯ, реж. Георгий Лялин

– КОНТАКТЫ, реж. Дмитрий Моисеев

– КОРОЛЕВСТВО, реж. Татьяна Рахманова

– НЕВИДИМЫЙ МОЙ, реж. Антон Бильжо

– РЫЖИЙ, реж. Семен Серзин

– ФРАУ, реж. Любовь Мульменко

– ЧУМА, реж. Дмитрий Давыдов

– ЭРА, реж. Вениамин Ильясов

Программным директором «Маяка» выступает куратор кинотеатра «Художественный», кинокритик Стас Тыркин.

Смотр этого года, организованный фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм», будет пилотным выпуском фестиваля в формате профессионального форума с программой кинопоказов и деловых мероприятий.

Фото: кадр из фильма ДЛИТЕЛЬНЫЕ СВИДАНИЯ

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