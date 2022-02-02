Mediascope выбран единым измерителем интернет-аудитории

С 1 марта ряд интернет-ресурсов начнет взаимодействие с компанией

Комиссия при Роскомнадзоре 2 феврале отобрала уполномоченную организацию по исследованию объема интернет-аудитории. Так, единым измерителем выбрана компания Mediascope, которая также является телеизмерителем.

Уполномоченная организация будет измерять только те интернет-ресурсы, которые внесены Роскомнадзором в специальный реестр. Комиссия рекомендовала Роскомнадзору включить в реестр 79 ресурсов, в том числе 27 аудиовизуальных сервисов, 4 новостных агрегатора, 8 социальных сетей, 26 зарегистрированных средств массовой информации, 14 иных информационных ресурсов. Перечень может дополняться.

Интернет-ресурсы, указанные в реестре, должны передавать уполномоченной организации данные, состав которых приведен в Постановлении Правительства №1929 от 12 ноября 2021 года. В частности, в набор данных входят данные о типе пользовательского оборудования, сведения о каждом факте доступа пользователя к информационному ресурсу с указанием точного времени, данные об используемом браузере и прочее.

Для передачи данных уполномоченной организации интернет-площадкам необхолимо установить специальное программное обеспечение измерителя (счетчик) или же передавать набор данных самостоятельно.

Все информационные ресурсы, включенные в реестр, получат соответствующее уведомление от Роскомнадзора и с 1 марта 2022 года приступят к взаимодействию с Mediascope касательно предоставления необходимых данных для исследования аудитории. Так, уполномоченная организация обязана ежегодно готовить ведомству отчет об объеме аудитории интернет-ресурсов и публиковать данный отчет на своем официальном сайте в сети «Интернет».