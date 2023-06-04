Подевдены итоги фестиваля «Медвежонок»
Лучшим фильмом, по мнению зрителей, стал «Артек. Большое путешествие»
В Перми подвели итоги первого Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок». На церемонии закрытия были награждены лауреаты фестиваля, в которой было представлено полнометражное детское семейное кино, телешоу и полнометражая анимация. В нее вошли как уже известные зрителю фильмы, снятые за последние два года, так и эксклюзивные работы. Участников оценивали зрители, профессиональные кинематографисты и детское жюри.
Список лауреатов:
В категории «Приз зрительских симпатий»:
Лучший полнометражный фильм — АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ;
Лучший анимационный фильм — ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ;
Лучший сериал — «Манюня»;
Лучший фильм для подростков «12+» — ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА.
В категории «Выбор жюри»:
Лучший художник анимационного фильма — Ольга Овинникова, ФИННИК;
Лучший режиссер анимационного фильма — Виктор Глухушин, БУКА, МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ;
Лучший сценарий анимационного фильма — Татьяна Белова, ФИННИК;
Лучший сценарий полнометражного фильма — Роман Шаляпин, ДЕВОЧКА НИНА И ПОХИТИТЕЛИ ПИАНИНО;
Лучшая операторская работа — Юрий Клименко, ДЕВОЧКА НИНА И ПОХИТИТЕЛИ ПИАНИНО;
Лучший режиссер — Александр Котт, ЧУК И ГЕК.
В категории «Детское жюри»:
Лучший анимационный фильм — ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ;
Лучший герой анимационного фильма — Котофей, ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ;
Лучший фильм: МОЙ ПАПА — ВОЖДЬ;
Лучший герой фильма — Елисей, АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ и Коля, ЛЕГЕНДЫ «ОРЛЕНКА».