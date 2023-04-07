В Перми состоится фестиваль детского кино и анимации «Медвежонок»

Смотр пройдет с 1 по 4 июня

В Москве прошла пресс-конференция, посвященная проведению с 1 по 4 июня 2023 года в Перми в рамках празднования 300-летия города I Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации.

Спикерами мероприятия стали генеральный продюсер фестиваля Алена Семерикова-Волкова (директор пермского «Центра развития кинопроизводства»), Юлиана Слащева — председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького; президент фестиваля Гавриил «Гавр» Гордеев, продюсер по оригинальному контенту видеосервиса Okko; гендиректор Фонда поддержки военно-патриотического кино Максим Ксензов, а также актеры — заслуженный артист РФ Федор Добронравов и 12-летний Роман Погорелов.

Семерикова-Волкова рассказала об истоках фестиваля. По ее словам, идея проведения такого мероприятия зародилась в 2019 году, когда были созданы Пермская кинокомиссия и система рибейтов. Два года спустя, в 2021 году была разработана долгосрочная стратегия развития кинопроизводства на территории Пермского края. Особую ценность создатели концепции увидели в развитии детского, юношеского и семейного контента. «Наша задача состоит в том, чтобы дети росли на ценностях, которые транслирует, в том числе, и кино, и я рада, что фестиваль, вписанный и в нашу стратегию кинопроизводства, будет проходить в Перми», — рассказала генпродюсер фестиваля.

Президент смотра, пермяк Гавриил Гордеев объявил, что фестиваль получил имя «Медвежонок». Помимо того, что название было одобрено фокус-группами, и того факта, что медведь присутствует на гербе Пермского края, главным фактором в пользу выбора такого наименования Гавр считает то, что его выбрали дети. Он также представил айдентику фестиваля — стилизованный медвежий нос. «Мы хотим развернуть этот образ в правильную сторону, придать ему нужную эмоцию, — поделился Гордеев. — Примером для нас послужили образы книжных иллюстраций, в которых это существо представлено как крайне любознательное, ищущее. Так как фестиваль ориентирован, прежде всего, на детей, мы бы хотели сообщить им эту жажду постоянного поиска».

Он особенно отметил важность связи с детской аудиторией. Выбор победителей в конкурсной программе «Медвежонка» будет проводиться, помимо решения профессионального жюри из представителей киноиндустрии, детским голосованием. В состав панели судей этой «нижней палаты» войдут отличники учебы и спорта Перми. Детское жюри будет определять победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучший герой», «Лучший мультфильм», «Лучший герой мультфильма» — тех категориях, в которых профессионалы смогут отказаться от своих предпочтений в пользу зрительского выбора.

На «Медвежонке» будут представлены две основных программы: конкурс полнометражного семейного кино и конкурс анимации. В них войдут картины, снятые за последние два года, как знакомые зрителю, так и премьеры. Будет организована программа «12+», которую составят из проектов, ориентированных на подростковую аудиторию. Помимо этого, важной частью смотра станет программа «Сделано в Перми». Часть показов на «Медвежонке» будет уделена семейным сериалам, в том числе, анимационным — Гавриил Гордеев отметил, что сервис Окко будет представлен третьим сезоном «Манюни». Открыт сбор заявок на участие в конкурсе.

В рамках фестиваля будет проведен питчинг на создание детского полнометражного кино. Средств на производство фильмов в рамках этого питчинга выделяться не будет, однако девелопменту заявок «Медвежонок» обещает помочь. Оценивать проекты будут члены попечительского совета, куда входят Максим Ксензов, Федор Добронравов, Юлиана Слащева, и генеральный директор компании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин.

«Медвежонок» будет проходить раз в два года, оргкомитет планирует вкладываться в контент, который будет затем эксклюзивно показываться на фестивалях.

Фильмом-открытием «Медвежонка» в 2023 году станет картина ИВАН СЕМЕНОВ: БОЛЬШОЙ ПОХОД, снятая в Перми. Об этом рассказал 12-летний Роман Погорелов, сыгравший главную роль в ленте Антона Богданова.

Перспективами фестиваля поделилась Юлиана Слащева. Она отметила, что и до ухода западных мейджоров российская анимация занимала до 60% рынка в сериалах, проигрывая лишь в кинотеатральном прокате. Для отрасли и «Союзмультфильма» Слащева сформулировала цель заменить выпадающий иностранный контент российским в течение ближайших пяти лет, как в малой форме, так и в больших полных метрах.



Для Киностудии Горького задача, по словам Слащевой, сформулирована уже давно — восстановить производство детско-юношеских картин в стране. В этой связи она отметила недавние поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», позволяющие государству полностью финансировать создание и прокат таких фильмов в России, и регулирующие разницу между понятиями «семейного» и «детского» кино. В качестве примера разницы она привела недавнего ЧЕБУРАШКУ и советские «Приключения Электроника» — во втором случае в сюжет почти не включена взрослая линия, он целиком посвящен тому, как дети справляются со своими трудностями. «Детские фильмы долгое время не создавались, потому что их плохо монетизировать. «Медвежонок» должен послужить толчком к созданию именно такого контента — того, что они захотят посмотреть самостоятельно, а не с семьей».

Киностудия Горького, к сожалению Слащевой, не успеет выпустить к «Медвежонку» свой главный релиз этого года — ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ, который в настоящий момент находится на стадии постпродакшена. Картина увидит свет в сентябре этого года. Тем не менее, на фестивале представят новые выпуски киножурнала «Хочу все знать» студии Горького и эксклюзивно покажут свежие эпизоды мультсериала «Простоквашино».