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Видеосервис Start объединится с «МегаФон ТВ»

Автор: Виолетта Палий

15 апреля 2022

Цена подписки на обновленное контентное предложение Start не увеличится

«МегаФон» и основатели Start работают над объединением двух онлайн-кинотеатров, сообщили пресс-службы компаний. После слияния на видеосервисе Start в рамках единой подписки продолжат выходить премьеры оригинальных проектов, запустится интернет-вещание телеканалов, а библиотека пополнится зарубежными фильмами и сериалами. При этом стоимость подписки на видеосервис не планируется менять.

До 2022 года «МегаФон» развивал для своих абонентов два видеосервиса. МегаФон владеет 50% акций онлайн-кинотеатра Start, в то время как «МегаФон ТВ» выступал агрегратором телеканалов и различных новинок кино и сериалов. 

Переход на новый формат планируется с мая. При этом «МегаФон ТВ» будет поддерживаться для абонентов в течение всего года, текущим пользователям«МегаФон ТВ» будут предложены выгодные условия для перехода на START.

«Объединение двух сервисов – и с точки зрения контента, и с точки зрения команд – а также фокусирование усилий МегаФона на продвижении одного видеосервиса среди своих абонентов, позволит Start значительно нарастить базу подписчиков и занять еще более значимое место на рынке», – говорит генеральный директор Start Дмитрий Гудумак. Дмитрий также подчеркнул, что для новых и текущих абонентов МегаФона разрабатываются особые условия по предоставлению сервиса. 

По данным TelecomDaily, доля Start по итогам 2021 года составила 5,5%, а долрынка Меафон тв — 1,9%. «При правильной комбинации предложений у видеосервисов есть возможность не только сложить свои доли при слиянии, чтобы получить 7,4% рынка, но и нарастить это значение до 9%», — отметил глава TelecomDaily Денис Кусков. 

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