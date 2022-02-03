Megogo анонсировал обновления библиотеки в феврале 2022 года

Кинохиты, анимация и документальные фильмы

Уже на Megogo — ДЖУЛИЯ

Джулия Чайлд — американский учитель кулинарии, писатель и ведущая. Она создала поваренную книгу, содержащую рецепты из французской кухни, чем всколыхнула американскую поварскую общественность. Также Джулия снималась в кулинарных шоу, наиболее известным из которых стал Французский повар, снятый в 1963 году. В документальном фильме, снятом Джулией Коэн совместно с Бэтси Уэст, рассказывается о том, как жила и творила Джулия Чайлд. Создатели фильма убедительно доказывают, что именно она стала тем человеком, который подарил миллионам мужчин и женщин возможность стать опытными и профессиональными поварами, если у них возникнет такое желание. В картине использованы архивные материалы, старые фотографии и современные интервью.

Уже на Megogo — РУКИ ПРОЧЬ

Молодая и танцовщица Вивианна, не обделенная сексуальностью, сталкивается с иудеем Мойшей. Главная героиня предлагает мужчине поучаствовать в конкурсе танцев, чтобы получить денежное вознаграждение. Из-за убеждений он не может прикасаться к другим женщинам, поэтому им придется придумать, как танцевать без прикосновений вовсе.

Уже на Megogo — ПОРТРЕТ НЕЗНАКОМЦА

Москва. 1974 год. Актёру Олегу под 40, у него усталый взгляд, обаятельная улыбка и глубокий бархатный голос. Он работает на радио. Артистическая судьба его не сложилась: из театра ушел, в кино ролей нет. На радио он играет в бесконечной постановке про советского шпиона, который под видом успешного бизнесмена — мистера Брауна — живет в Америке; и это его единственный заработок. Однажды радиопьесу закрывают, а жена выставляет Олега из дома. Эти довольно заурядные обстоятельства приводят к совершенно неожиданному развитию событий как в жизни героя, так и в жизни окружающих его людей — артистов радио, поэтов и писателей, официантов и проводниц поездов дальнего следования, дам полусвета и ответственных партийных работников, милиционеров, кинорежиссеров, священников, советских разведчиков и американских шпионов.

4 февраля — ОЛЕНЬИ РОГА

Кинолента ОЛЕНЬИ РОГА является адаптацией рассказа под названием «Тихий мальчик» американского писателя Ника Антоски. Джулия подозревает, что с одним из ее учеников по имени Лукас что-то неладно, но доказательствами в ее случае служат только странные и весьма жуткие рисунки. Однако женщина решает просто так не бросать это дело и заручается помощью своего брата, местного шерифа, чтобы узнать о происходящем с Лукасом получше. Но то, что герои находят в доме мальчика, навсегда меняет их представление о зле.

7 февраля — АЛЬПИНИСТ

Речь преимущественно пойдет о бесстрашном человеке по имени Марк-Андре Леклерк, который активно занимается экстремальным видом спорта, и считает себя лучшим альпинистом. По стечению обстоятельств он хочет совершить просто безумный поступок, взобравшись на вершину опасной горы. Не будет рядом того, кто может подстраховать. Неужели подобное восхождение в действительности возможно?

7 февраля — ПРОКЛЯТИЕ ГОРГОНЫ

Главная героиня Карли из-за неблагополучных обстоятельств вынуждена вернуться к работе проституткой. Во время вызова девушку кусает змея-оборотень, и с Карли происходит необычная трансформация. Девушка превращается в королеву змей и начинает убивать своих клиентов.

17 февраля — ГОРОД ЛЖИ

Опальный детектив Рассел Пул спустя много лет возвращается к главному делу своей жизни, которое он провалил, — расследованию убийства легендарных рэперов Тупака Шакура и Ноториуса Бига. Вместе с репортером Джексоном, пытающимся спасти свою репутацию, Пул распутывает паутину немыслимого заговора, в котором могут быть замешаны его же коллеги-полицейские.

23 февраля — ДОМ GUCCI

Американская криминальная драма ДОМ GUCCI основана на произведении Сары Гэй Форден, появившемся на свет в 2001 году. В центре внимания — убийство в 1995 году внука основателя дома Гуччи. В кончине Маурицио была обвинена его бывшая жена Патриция Реджани, которая хладнокровно избавилась от мужа с помощью наемного убийцы.

24 февраля — КРИК

Продолжение знаменитой франшизы КРИК. Спустя 25 лет после серии жестоких убийств, потрясших тихий городок Вудсборо, очередной маньяк примерит маску Призрачного лица и начнет преследовать группу подростков, раскрывая опасные секреты прошлого.

24 февраля — ДОРОГОЙ ЭВАН ХАНСЕН

ДОРОГОЙ ЭВАН ХАНСЕН — это адаптация одноименного мюзикла, который, в свою очередь, поставлен по книге. С виду Эван обычный старшеклассник, но на самом деле парень страдает от тяжелого психологического расстройства — социофобии. Он не может долго находиться в обществе людей, чувствует себя растерянно и некомфортно. С таким заболеванием в школе, которая полна ребят практически целый день, очень непросто. Психолог героя советует Эвану попробовать необычную терапию — написать письмо самому себе. Парень сделал всё в точности, но письмо попадает не в те руки — его получил одноклассник.

24 февраля — ЗВЕРОПОЙ 2

Анимационный семейный приключенческий мюзикл с элементами фэнтези ЗВЕРОПОЙ 2 — это сиквел о коале Бастере Муне английского кинорежиссера, актера, писателя и сценариста Гарта Дженнингса. Бастеру Муну нелегко работать продюсером, особенно когда помощница уже совсем немолодая, а в свою труппу он взял многодетную свинку Розиту, дикобраза-рокершу Эш, гориллу-гангстера Джонни, пухленького танцовщика Гюнтера. Руководитель понимает, что им нужно ехать в мегаполис, чтобы попытать счастья в отборе для постановки театра Кристальная башня. Однако серьезные препятствия ему чинит бессердечный бизнесмен — волк-магнат в мире шоу-бизнеса Джимми Кристалл. Коала с командой предлагают отыскать рок-легенду Клэя, который с недавнего времени живет уединенно и не появляется на сцене. Возникают нешуточные проблемы, но ради достижения цели Бастер готов идти до конца.

25 февраля — УЛИЧНАЯ БАНДА: КАК МЫ ПОПАЛИ НА УЛИЦУ СЕЗАМ

История создания культового детского шоу «Улица Сезам», снятая по мотивам книги Майкла Дэвиса. «Уличная банда: как мы попали на улицу Сезам» рассказывает о режиссере Джоне Стоуне, продюсере Джоан Ганц Куни и создателе кукол Джиме Хенсоне, которые объединили свои усилия, чтобы устроить революцию в детском телевидении. «Улица Сезам» стала не только любимой детской передачей в 150 странах мира, но и создала культурный контекст, повлиявший на всю детскую киноиндустрию.